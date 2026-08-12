Jonathan Kebe, agen pemain bek asal Prancis Jules Koundé yang membela Barcelona, muncul di pusat pelatihan "Joan Gamper" pada hari Rabu ini, di saat spekulasi seputar masa depan sang pemain semakin meningkat, termasuk kemungkinan kepergiannya dari klub Katalan tersebut musim panas ini.

Menurut yang dilaporkan jurnalis Gerard Romero melalui platform "Jijantes", Kebe berada di fasilitas Barcelona dalam sebuah kunjungan yang bertepatan dengan meningkatnya minat Arsenal untuk mendapatkan jasa Koundé.

Sang agen tampaknya berupaya mencari tahu masa depan bintang Prancis itu bersama Barcelona, serta rencana klub Katalan tersebut pada sisa periode bursa transfer.

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Menurut laporan-laporan Spanyol terbaru, Arsenal memantau situasi Koundé, di tengah kebutuhan tim Inggris itu untuk memperkuat lini pertahanan, terutama setelah cederanya William Saliba.

Koundé dipandang sebagai opsi menarik bagi pelatih Mikel Arteta, karena ia mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan.

Hal ini terjadi di saat kemungkinan Arsenal mendatangkan Ezri Konsa dari Aston Villa menjadi rumit, akibat tuntutan finansial yang melebihi 75 juta euro.

Surat kabar Katalan "Sport" sebelumnya mengisyaratkan bahwa Barcelona mungkin bersedia mempertimbangkan tawaran yang sesuai untuk menjual Koundé, dalam rangka menata ulang lini pertahanannya dan menyediakan sumber daya finansial untuk transfer-transfer lain.

Namun sikap sang pemain tampak berbeda sejauh ini, karena ia masih cenderung untuk bertahan bersama Barcelona.



