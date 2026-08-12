Jonathan Kibby, agen pemain bek Barcelona asal Prancis Jules Koundé, tampak berada di kompleks latihan "Joan Gamper" pada hari Rabu ini, di saat spekulasi seputar masa depan sang pemain semakin meningkat, termasuk kemungkinan hengkangnya dari klub Katalan tersebut musim panas ini.

Menurut yang dilaporkan jurnalis Gerard Romero melalui platform "Jijantes", Kibby berada di fasilitas Barcelona dalam kunjungan yang bertepatan dengan meningkatnya minat Arsenal untuk mendapatkan jasa Koundé.

Sang agen tampaknya berusaha mencari tahu masa depan bintang asal Prancis itu bersama Barcelona, serta rencana klub Katalan tersebut pada sisa periode bursa transfer.

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Menurut laporan-laporan terbaru dari Spanyol, Arsenal memantau situasi Koundé, di tengah kebutuhan tim Inggris itu untuk memperkuat lini pertahanan, khususnya setelah cederanya William Saliba.

Koundé dipandang sebagai opsi menarik bagi pelatih Mikel Arteta, karena ia mampu bermain sebagai bek tengah maupun bek kanan.

Hal itu terjadi di saat kemungkinan Arsenal merekrut Ezri Konsa dari Aston Villa menjadi rumit, akibat tuntutan finansial yang melampaui 75 juta euro.

Surat kabar Katalan "Sport" sebelumnya mengisyaratkan bahwa Barcelona mungkin bersedia mempertimbangkan tawaran yang sesuai untuk menjual Koundé, dalam rangka menata ulang lini pertahanannya serta menyediakan sumber daya finansial untuk transfer lain.

Namun, sikap sang pemain tampak berbeda hingga saat ini, karena ia masih cenderung ingin bertahan bersama Barcelona.



