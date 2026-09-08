Real Madrid mengawali perjalanannya di Liga Champions Eropa dengan kemenangan menegangkan atas tamunya Inter Milan, dengan skor dua gol berbanding satu, dalam laga yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, di Stadion Santiago Bernabeu.

Real Madrid unggul pada menit ke-14 melalui penyerang Prancisnya, Kylian Mbappe, di mana Los Blancos menekan para pemain Inter, dan para pemainnya berhasil merebut bola hingga sampai ke Brahim Diaz, yang mengumpankannya kepada Mbappe yang melesat masuk ke dalam kotak penalti untuk melepaskan tembakan ke gawang.









Dan pada menit ke-23, Valverde mencetak gol kedua, dari kesalahan fatal kiper Josep Martinez, yang mencoba melewatinya di dalam kotak penalti, tetapi Federico memotong bola dengan satu sentuhan ke dalam gawang.









Adapun satu-satunya gol Inter Milan, datang pada menit ke-77 melalui Carlos Augusto, dari sebuah umpan silang yang langsung diteruskannya ke gawang.









Real Madrid meraih 3 poin pertamanya dalam perjalanan Eropa musim ini, sehingga menempati peringkat kelima dengan selisih gol dari Manchester City yang memuncaki klasemen, sementara Inter tetap tanpa poin.

Pertandingan ini menyaksikan penampilan cemerlang dari kiper Thibaut Courtois, yang menggagalkan Inter Milan mencetak beberapa gol yang seharusnya terjadi khususnya di babak pertama, sehingga menjadi salah satu penyumbang paling menonjol dalam kemenangan malam ini.

Di sisi lain, Martinez menghalau beberapa peluang gol Real Madrid khususnya di babak kedua, tetapi ia menyebabkan sebuah gol yang harus dibayar mahal oleh Inter.

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