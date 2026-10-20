Al Ittihad berhasil kembali ke empat besar klasemen Liga Roshn Saudi, setelah meraih kemenangan telak atas Al Ettifaq, pada malam yang diwarnai penampilan gemilang penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri.

Al Ittihad menang atas Al Ettifaq dengan skor 4-1, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim hari ini, Selasa, di markas Al Ettifaq, pada pekan kesepuluh Liga Roshn Saudi.

Penyerang asal Nigeria, George Ilenikhena, membuka keunggulan Al Ittihad pada menit ke-16 pertandingan, setelah menerima bola dengan tumit dari pemain Kolombia, Richard Rios, di dalam kotak penalti, lalu melepaskan tembakan langsung ke dalam gawang dengan kaki kirinya.

Namun, Sultan Haroun berhasil menyamakan kedudukan untuk Al Ettifaq pada menit ke-34, setelah Radhi Al Otaibi mengirimkan umpan panjang kepadanya yang membuatnya berdiri bebas di hadapan kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic, lalu menembak bola di antara kedua kakinya.

Gelandang asal Aljazair, Houssem Aouar, mengembalikan keunggulan Al Ittihad pada menit ke-53 pertandingan, setelah Ilenikhena mengirimkan umpan silang mendatar kepadanya di depan gawang yang kosong, lalu mengarahkan bola ke dalam jala.

Penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, mencuri seluruh perhatian setelah tampil sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir pertandingan, di mana ia mencetak gol ketiga pada menit ke-80, setelah mengubah arah umpan silang mendatar dari Muhannad Al Shanqiti ke dalam gawang.

En-Nesyri menambahkan gol keduanya dan gol keempat bagi timnya pada menit ke-85, setelah mengubah arah umpan silang dari Ahmed Al Ghamdi ke dalam gawang lewat sundulan kepala yang istimewa.

Kemenangan telak ini menambah koleksi poin Al Ittihad menjadi 20, melesat ke peringkat keempat klasemen Liga Saudi, unggul dua poin atas Al Ahli yang turun ke peringkat kelima.

Di sisi lain, Al Ettifaq menderita kekalahan ketiga pada musim ini, sehingga koleksi poinnya terhenti di angka 15, menempati peringkat kedelapan dalam klasemen.