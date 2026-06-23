Video: Di malam bersejarah bagi Cristiano... Portugal membungkam para pengkritiknya dengan mencetak lima gol ke gawang Uzbekistan

Tim nasional Portugal menghancurkan lawannya dari Uzbekistan dengan skor 5-0 dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya hari Selasa ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 11 Piala Dunia 2026.

Kemenangan telak ini terjadi pada malam bersejarah bagi bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, yang memecahkan sejumlah rekor dalam pertandingan hari ini.

Gol-gol Portugal dicetak oleh Cristiano Ronaldo (dua gol, menit ke-6 dan 39), Nuno Mendes (menit ke-17), Abdulvahid Nematov (gol bunuh diri, menit ke-60), dan Rafael Leão (menit ke-87).

Portugal kini mengumpulkan 4 poin di puncak klasemen grup dan semakin dekat untuk memastikan lolos ke babak kedua, unggul satu poin dari Kolombia yang akan menghadapi Kongo—yang berada di posisi ketiga dengan satu poin—besok dini hari, sementara Uzbekistan berada di posisi terakhir tanpa poin dan harus tersingkir lebih awal dari turnamen ini.

Pertandingan ini diawali dengan penampilan kuat dari Portugal, di mana Ronaldo membuka skor pada menit ke-6, dan tim Eropa tersebut terus menekan untuk mencari gol kedua.









Portugal mendapat tendangan bebas di depan kotak penalti, dan saat semua orang mengira Ronaldo yang akan mengeksekusinya, Mendes tiba-tiba maju dan mencetak gol kedua pada menit ke-17.









Pada menit ke-29, Azizjon Janiev, bintang Uzbekistan, melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang Portugal, namun wasit menganulir gol tersebut karena adanya pelanggaran pada awal serangan.









Ronaldo kembali mencetak gol berkat gerakan awal yang brilian dan umpan yang luar biasa, yang membawanya berhadapan langsung dengan kiper dari sisi kanan sebelum menyarangkan bola ke gawang pada menit ke-39.

Di babak kedua, Portugal terus menguasai permainan di tengah upaya Uzbekistan untuk memperkecil ketertinggalan, namun kiper Abdul Wahid Nematov secara tidak sengaja mengarahkan bola ke gawangnya sendiri, sehingga mencetak gol keempat bagi Portugal pada menit ke-60.









Pemain pengganti Rafael Leão berhasil mencetak gol kelima pada menit ke-87, memastikan kemenangan telak timnya.







