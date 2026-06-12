Video: Di luar sepak bola... Bagaimana Arab Saudi mempersiapkan pembukaan Piala Dunia 2026?

Meskipun tim nasional Arab Saudi tidak ikut serta dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, Arab Saudi tetap meninggalkan jejak yang jelas dalam acara pembukaan tersebut.

Pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 digelar pada Kamis kemarin, di mana timnas Meksiko mengalahkan timnas Afrika Selatan dengan skor 2-0, di Stadion Azteca yang bersejarah di Mexico City.

Saluran "Al-Ikhbariya" Saudi Arabia melaporkan bahwa industri Saudi hadir di Stadion Azteca melalui 4.000 meter persegi kain teknis canggih yang digunakan untuk menutupi lapangan pertandingan pembuka.

Abdullah Al-Harbi, CEO perusahaan Saudi yang memproduksi kain tersebut, mengatakan bahwa kain tersebut terbuat dari benang poliester yang dilapisi bahan "PVC", dan digunakan dalam proyek-proyek struktur tegangan di bandara, stadion, stasiun, dan proyek-proyek di seluruh dunia.

Al-Harbi menjelaskan bahwa perusahaan Saudi tersebut bersaing dengan 5 perusahaan global yang memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun, untuk memasok kain khusus stadion ini, dan berhasil mengungguli semuanya.

Perlu dicatat bahwa kehadiran Saudi secara langsung di Piala Dunia akan dimulai pada dini hari Selasa mendatang, saat "Al-Akhdar" bertemu Uruguay di Stadion Hard Rock di Kota Miami, Amerika Serikat, pada putaran pertama fase grup.