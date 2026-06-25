Akun resmi Ballon d'Or merayakan ulang tahun pemain Argentina Lionel Messi yang ke-39, yang jatuh pada hari Rabu kemarin.

Para pemain Argentina dan staf pelatih merayakan ulang tahun Messi kemarin, dan ia menerima hadiah dari semua orang, termasuk perusahaan sponsor serta pihak-pihak yang terkait dengan Federasi Sepak Bola Argentina dan lainnya.

Akun Ballon d'Or di "X" membagikan sebuah video lama Messi, tepatnya dari tahun 2009, saat ia meraih penghargaan tersebut untuk pertama kalinya.

Messi kemudian ditanya: “Berapa banyak penghargaan Ballon d’Or yang akan dimenangkannya?”

Messi menjawab: “Sulit untuk menentukan itu… Jika saya bisa memenangkan lebih dari satu, itu akan lebih baik.”

Dia melanjutkan: “Rekornya tiga (milik Platini)... Saya berharap bisa memenangkan lebih dari satu dan menikmatinya... Saya berharap bisa meraih lebih dari satu.”

Perlu dicatat bahwa Messi memegang rekor jumlah Ballon d’Or terbanyak dengan total delapan kali.







