Video: Di hadapan Ronaldo, Messi mencetak gol lewat sundulan dalam pertandingan yang telah lama dinantikan

Pemain Argentina Lionel Messi, kapten Inter Miami, mencetak gol dalam momen bersejarah bagi timnya, setelah menjebol gawang Austin FC di Liga Amerika, dini hari Minggu ini.

Messi mencetak gol pertama Inter Miami dalam pertandingan perdana tim tersebut di stadion baru "NU Stadium", yang memiliki tribun yang dinamai sesuai nama bintang Argentina tersebut, namun Austin merusak perayaan ini dan keluar dengan hasil imbang 2-2 yang berharga.

Messi hanya membutuhkan 10 menit untuk mencetak gol Inter Miami melalui sundulan, namun itu bukanlah gol pertama di stadion tersebut, karena bek Austin, Geremi Perro, membuka skor pada menit keenam.

Austin mencetak gol kedua di awal babak kedua, setelah Messi kehilangan bola di tepi kotak penalti, yang dengan cepat sampai ke Jaden Nelson yang kemudian mencetaknya ke gawang.

Messi mencoba menebus kesalahannya saat tekanan Miami meningkat, namun ia terhenti oleh penampilan gemilang kiper Brad Stover, yang menggagalkan upayanya.

Pada akhirnya, bintang Luis Suárez-lah yang menyelamatkan Inter Miami dari kekalahan, setelah mencetak gol penyeimbang sembilan menit sebelum akhir waktu normal, berkat tendangan sudut, beberapa menit setelah ia masuk sebagai pemain pengganti.

Messi nyaris memberikan kemenangan bagi timnya di menit-menit akhir, namun tendangan bebasnya membentur tiang gawang, sehingga menghalangi para penonton untuk menyaksikan akhir yang sempurna di stadion berkapasitas sekitar 26.700 penonton, yang telah lama dinantikan pembukaannya oleh para penggemar.

Dengan hasil ini, Inter Miami memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 5 pertandingan berturut-turut di Liga Amerika, sementara Austin melanjutkan rentetan hasil negatif mereka untuk pertandingan keempat berturut-turut tanpa kemenangan.

Pengacara internasional untuk Koora: Kasus Maroko dan Senegal lebih rumit dari yang terlihat... dan ini prediksi saya untuk keputusan "CAS"

Eksklusif untuk Koora.. Apakah Senegal akan dihukum karena merayakan Piala Afrika sebelum keputusan "CAS"?

Setelah hengkang dari Oman.. Kerosh mengungkap kepada Koora kebenaran tentang tawaran dari Arab Saudi dan Ghana

Wawancara Koora.. Profesional Yordania pertama di Polandia: Al-Taamari menaikkan standar ambisiku

Stadion yang menakjubkan

Mascherano mengatakan setelah pertandingan, dalam pernyataan yang dilansir oleh ESPN Amerika: "Ini adalah stadion yang luar biasa, berkelas dunia. Penontonnya luar biasa, dan stadionnya penuh sesak."

Ini adalah pertandingan kandang pertama Inter Miami sejak mereka menjuarai Liga Amerika musim lalu, dan yang pertama di kota Miami setelah lebih dari 6 tahun bermain di Fort Lauderdale.

Sedangkan pemilik klub, David Beckham, telah menanti momen ini sejak 2013, ketika ia memilih Miami sebagai markas timnya dalam kesepakatan yang membawanya ke Major League Soccer. Proyek ini secara resmi diumumkan pada 2014.

Sebelum pertandingan dimulai, sebagian besar kursi sudah terisi, dan Beckham keluar bersama para pemilik klub untuk menyapa para penonton, dalam suasana perayaan yang istimewa, termasuk pertunjukan musik yang dibawakan oleh artis Mark Anthony.

Legenda Brasil Ronaldo, mantan rekan setim Beckham di Real Madrid, juga hadir di tribun penonton.