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Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Di bawah tekanan Ronaldo... Pemain Maroko Jalal Jaid merusak kegembiraan Uzbekistan dengan gol yang luar biasa

C. Ronaldo
Portugal vs Uzbekistan
Portugal
Uzbekistan
World Cup
Portugal
Uzbekistan
AS

Gol tersebut dianulir karena pelanggaran yang dilakukan pemain Uzbekistan terhadap Cancelo

Cristiano Ronaldo, kapten tim nasional Portugal, mendesak wasit asal Maroko, Jalal Jid, untuk membatalkan gol indah yang dicetak tim nasional Uzbekistan dalam pertandingan antara kedua tim pada Rabu malam ini, dalam rangkaian pertandingan putaran kedua Grup 11 Piala Dunia 2026.

Pada menit ke-29 pertandingan, Azizjon Janiev, bintang Uzbekistan, melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti yang menggetarkan gawang Portugal.

Namun, Ronaldo menghampiri Jid dan dengan tegas memprotes pengesahan gol tersebut, dengan alasan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Abusbek Vizulaev terhadap João Cancelo di tepi kotak penalti sesaat sebelum tendangan Janiev.

Memang, wasit asal Maroko itu memeriksa tayangan ulang video (VAR) dan memastikan sendiri adanya pelanggaran yang dilakukan tim Uzbekistan, sehingga memutuskan untuk membatalkan gol tersebut.

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Babak pertama pertandingan berakhir dengan keunggulan tim Portugal 3-0, di mana “The Don” mencetak dua gol.

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