Klub Al Nassr menutup pemusatan latihan luar negeri mereka di ibu kota Portugal, Lisbon, dengan sebuah kekalahan baru, di hadapan bintang sekaligus kapten mereka asal Portugal, Cristiano Ronaldo.

Al Nassr kalah dari klub Spanyol, Almeria, dengan skor 0-2, dalam laga yang mempertemukan keduanya, hari Selasa ini, pada laga uji coba keempat sekaligus terakhir mereka di pemusatan latihan Portugal, sebagai persiapan menghadapi musim sepak bola baru 2026-2027.

Meski babak pertama berakhir imbang tanpa gol, klub Spanyol itu memulai babak kedua dengan kuat dan mencetak dua gol dalam waktu sekitar seperempat jam.

Tim asal Andalusia itu membuka keunggulan pada menit ke-51, setelah berhasil berhadapan langsung dengan kiper asal Brasil, Bento, sebelum menambah gol kedua hanya 10 menit kemudian melalui tendangan penalti.

Pelatih Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memulai laga dengan susunan pemain yang berisi sejumlah elemen inti dan cadangan, sebelum melakukan beberapa pergantian pada babak kedua, setelah tertinggal dalam skor.

Laga tersebut disaksikan langsung oleh bintang Portugal, Cristiano Ronaldo, untuk pertama kalinya sejak akhir perjalanannya bersama tim nasional negaranya di turnamen Piala Dunia 2026, namun ia hanya menyaksikannya dari tribun.

Kekalahan ini menjadi yang ketiga yang dialami tim Arab Saudi tersebut, dari total 4 pertandingan yang mereka jalani di pemusatan latihan Portugal, di mana mereka hanya meraih satu kemenangan atas klub Merida yang bermain di divisi ketiga Liga Spanyol, dengan skor 2-0.

Sebaliknya, Al Nassr kalah dari tim cadangan klub Benfica dengan skor 1-2, lalu dari klub Portugal Estrela Amadora dengan skor 2-4, sebelum kekalahan terakhir dari Almeria.

Perlu diketahui bahwa Al Nassr akan memulai musim baru pada 15 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Fateh, pada pekan pertama Liga Roshn.