Video: Di bawah sorotan Jesus... Al-Nassr menghancurkan Al-Hilal dalam "Derby Pemuda"

Putaran ke-20 dan terakhir Liga Elite U-21 menyuguhkan pertandingan sengit dan menarik antara Al-Nassr dan Al-Hilal dalam Derby Riyadh, di mana "Al-Aali" berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 4-0.

Dengan kemenangan ini, tim Al-Nassr mengumpulkan 38 poin dan berada di posisi ketiga, sementara Al-Hilal turun ke posisi kedua dengan 40 poin, namun kedua tim telah memastikan lolos ke babak perempat final.

Pertandingan ini dihadiri oleh pelatih kepala tim utama Al-Nassr, Jorge Jesus asal Portugal, yang selalu hadir untuk memantau bakat-bakat muda.

Banyak bintang yang tampil gemilang, dipimpin oleh gelandang Irak Haider Abdulkarim, yang berhasil mencetak gol pertama melalui sundulan indah pada menit ke-49 babak kedua.

Winger Abdulrahman Safiani mencetak gol kedua untuk timnya pada menit ke-64, sebelum gelandang Rakan Al-Ghamdi menambah gol ketiga melalui tendangan bebas langsung pada menit ke-70.

Penyerang Fares Al-Salem menutup kuartet gol Al-Nassr pada menit ke-88, memastikan kemenangan yang pantas bagi tim dan mengakhiri Derby Riyadh dengan sempurna.



















