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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Video: Di bawah pengawasan mata elang, gol bunuh diri pertama membuka rekening Arab Saudi di Piala Teluk 27

Saudi Arabia vs Kuwait
Saudi Arabia
Kuwait
Gulf Cup
H. Al-Hammami
Arab Saudi
Kuwait

Timnas Arab Saudi berhasil menggetarkan gawang

Timnas Arab Saudi membuka pundi-pundi golnya di edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab "Khaliji 27" dengan sebuah gol istimewa, di bawah tatapan sang elang.

Timnas Arab Saudi berhadapan dengan Kuwait, pada hari Rabu ini, di Stadion Al-Inma di Jeddah, dalam laga pertama fase grup edisi ke-27 turnamen Piala Teluk Arab.

Pada menit ke-70 pertandingan, para suporter timnas Arab Saudi membentangkan "tifo" khusus mereka, yang berbentuk seekor elang, sebagai simbol yang merujuk kepada timnas berjuluk "Elang Hijau".

Kurang dari 3 menit setelah tifo tersebut dibentangkan, timnas Arab Saudi berhasil mencetak gol keunggulan, tepatnya pada menit ke-73 pertandingan.

Gol tersebut tercipta ketika Humam Al-Hammami melewati sisi kiri dan melepaskan tembakan ke arah gawang, namun bola membentur kaki Yousef Al-Haqqan, bek timnas Kuwait, sehingga mengecoh kiper dan bersarang di gawang.

Gol ini menjadi gol bunuh diri pertama di edisi turnamen Teluk kali ini, setelah dua gol tercipta di laga pertama yang mempertemukan Irak dan Oman, yang berakhir dengan hasil imbang 1-1.

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