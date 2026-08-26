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LASK v Celtic - UEFA Champions League 2026/27 Play-Offs Second LegGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Di bawah pantauan Haitham Hassan, comeback fantastis singkirkan Celtic dari Liga Champions

LASK vs Celtic
LASK
Celtic
Champions League Qualification
H. Hassan
Austria
Skotlandia
Mesir

Hasil mengecewakan bagi rekan-rekan setim bintang Mesir tersebut

Celtic asal Skotlandia mengucapkan selamat tinggal pada ajang Liga Champions Eropa 2026-2027 dengan cara dramatis, setelah tumbang di hadapan LASK dari Austria dengan skor 5-1 pada leg kedua babak play-off menuju fase liga, sehingga tim Austria itu membalikkan ketertinggalan agregat dan memastikan tiket lolos usai "remontada" bersejarah.

Celtic sebelumnya telah memenangkan laga leg pertama dengan tiga gol tanpa balas, namun LASK berhasil menutup selisih tersebut pada pertandingan leg kedua, hingga lolos ke fase liga setelah menang dengan agregat 5-4.

Pertandingan tersebut menampilkan kehadiran pemain internasional Mesir Haitham Hassan di bangku cadangan Celtic sepanjang laga, tanpa bermain sedetik pun.

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Callum McGregor membuka keunggulan bagi Celtic pada menit ke-21, sehingga tim Skotlandia itu tampak menuju kepastian lolos, tetapi LASK dengan cepat membalas melalui Moses Usor pada menit ke-32, sebelum Robert Ljubicic menambah gol kedua pada awal babak kedua di menit ke-48.

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Tuan rumah terus menekan, hingga Samuel Adeniran mencetak gol ketiga pada menit ke-58, kemudian Florian Flecker mencetak gol keempat pada menit ke-90, sehingga memaksa laga berlanjut ke babak tambahan setelah menyamakan agregat kedua pertandingan.


Pada babak perpanjangan waktu, Adeniran kembali mencetak gol keduanya secara pribadi dan gol kelima bagi timnya pada menit ke-109, memberikan LASK tiket lolos ke fase liga, meski gagal mengeksekusi tendangan penalti pada menit ke-115.

Dengan hasil ini, LASK memesan tempatnya di fase liga Liga Champions Eropa, sementara Celtic mengucapkan selamat tinggal pada turnamen tersebut meski unggul pada laga leg pertama, setelah salah satu "remontada" paling menonjol dalam babak kualifikasi.

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