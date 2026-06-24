Video: Di atas kursi roda... Penampilan mengharukan dari pemain yang mengalami cedera paling parah di Piala Dunia 2026

Menjelang pertandingan antara Kanada dan Swiss pada putaran ketiga babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, terjadi momen yang mengharukan, setelah pemain timnas Kanada, Ismail Koné, muncul di depan publik untuk pertama kalinya sejak mengalami cedera serius yang mengakhiri perjalanannya di turnamen tersebut.

Gelandang timnas Kanada tersebut mengalami patah tulang ganda pada kedua tulang kakinya saat Kanada menang telak 6-0 atas Qatar pada putaran kedua babak penyisihan grup, akibat tekel keras dari pemain Qatar, Asim Madibo, yang langsung menerima kartu merah setelah insiden tersebut.

Sebelum dimulainya pertandingan terakhir Kanada di babak penyisihan grup, Koné muncul di dalam Stadion “BC Place” di Vancouver dengan menggunakan kursi roda, di mana ia diantar berkeliling lapangan di tengah tepuk tangan meriah dari para penonton Kanada yang berdiri untuk menyambutnya dalam adegan yang mengharukan, menurut surat kabar Inggris “Mirror”.

Selain itu, bintang veteran Jerman Thomas Müller, yang bertindak sebagai analis televisi selama pertandingan, bertemu dengan pemain Kanada tersebut di pinggir lapangan, dan memastikan untuk menjabat tangannya serta menyampaikan dukungan kepadanya.

Setelah itu, Müller memposting pesan melalui akun media sosialnya yang berbunyi: “Sungguh sambutan yang luar biasa dari para penonton untuk pemain yang cedera, Ismail Koné. Semoga kamu cepat sembuh.”

Operasi Berhasil dan Akhir Dini di Piala Dunia

Federasi Sepak Bola Kanada telah mengumumkan pekan lalu bahwa Koné telah menjalani operasi yang sukses untuk memperbaiki patah tulang yang dialaminya, sekaligus memastikan bahwa ia tidak akan tampil dalam sisa pertandingan Piala Dunia.

Dalam pernyataannya, federasi tersebut mengatakan: “Ismail Koné telah menjalani operasi yang sukses untuk memperbaiki patah tulang di bagian bawah tubuhnya. Ia diperkirakan akan pulih sepenuhnya, namun akan absen dari sisa kompetisi Piala Dunia 2026.”

Sementara itu, klub Sassuolo asal Italia, tempat Koné bermain, mengeluarkan pernyataan yang menegaskan keberhasilan operasi tersebut sepenuhnya.

Dalam pernyataan tersebut disebutkan: “Operasi untuk memperbaiki patah tulang di kaki kiri tersebut berjalan dengan sukses penuh. Pemain tersebut akan memulai program rehabilitasi dalam beberapa hari ke depan, dan seluruh anggota klub mendoakan kesembuhannya yang cepat.”

Pelatih Kanada Ungkap Detail Masa-Masa Sulit

Sementara itu, Jesse Marsh, manajer tim nasional Kanada, menceritakan kunjungannya ke pemain tersebut di rumah sakit setelah cedera.

Ia mengatakan: “Saat kami menemuinya, ia sudah diberi obat penenang dan sedang bersiap untuk masuk ke ruang operasi.”

Dia menambahkan: “Meskipun demikian, semangatnya sangat baik, dan dia terus menegaskan bahwa dia akan baik-baik saja.”

Dia melanjutkan: “Operasi tersebut memakan waktu sekitar satu setengah jam dan melibatkan tiga ahli bedah. Saya rasa para dokter menyaksikan cedera tersebut secara langsung melalui televisi dan langsung menyadari betapa seriusnya cedera itu, sehingga tiga ahli bedah terbaik dipanggil ke rumah sakit untuk menangani kasus ini.”

Dia menutup pembicaraannya dengan mengatakan: “Dari percakapan saya dengan mereka, saya merasa dia berada di tangan yang tepat, dan mereka meyakinkan kami bahwa operasi tersebut berjalan dengan sangat baik.”

Hal ini terjadi saat tim nasional Kanada memasuki pertandingan melawan Swiss sebagai pemuncak Grup B, setelah mengumpulkan empat poin dari dua putaran pertama, namun kegembiraan mereka atas hasil positif tersebut tetap terasa kurang setelah kehilangan salah satu pemain andalannya hingga akhir turnamen.