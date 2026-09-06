Video: Derby Berselimut Warna Merah, Arsenal Membalikkan Keadaan atas Chelsea dan Menyusul City di Puncak Klasemen

Arsenal memastikan kemenangan dalam derби London dengan mengalahkan tamunya, Chelsea, dengan skor 2-1, pada pertandingan yang mempertemukan keduanya di Stadion Emirates, dalam pekan ketiga Liga Inggris Premier League.

Chelsea unggul lebih dulu pada menit kedua melalui Morgan Rogers, sehingga membuat derби memanas sejak awal, terutama setelah Rogers melakukan selebrasi di hadapan para pendukung Arsenal dengan cara yang provokatif.









Arsenal berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-25 melalui Kai Havertz, sehingga babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1.









Pada babak kedua, Arsenal melanjutkan usahanya hingga mencetak gol kedua pada menit ke-50 melalui Martin Odegaard.









Setelah itu, Arsenal mendominasi penguasaan bola dan melancarkan banyak serangan berbahaya, tetapi penampilan gemilang kiper asal Argentina, Emiliano Martinez, menghalangi mereka untuk menambah pundi-pundi golnya.

Arsenal pun menambah koleksi poinnya menjadi 9 poin, berbagi posisi puncak dengan Manchester City, sementara perolehan poin Chelsea terhenti di angka 6 poin di peringkat keempat.

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