Pelatih kepala timnas Arab Saudi asal Yunani, Georgios Donis, menegaskan kesiapan Arab Saudi untuk menghadapi Uni Emirat Arab, besok Selasa, dalam final Piala Teluk.

Donis mengatakan dalam konferensi pers yang disiarkan oleh jaringan saluran Abu Dhabi Sports, "Setiap pertandingan memiliki perhitungannya sendiri, dan cara menanganinya berbeda sesuai dengan datanya."

Ia menambahkan, "Kami telah bermain 120 menit melawan timnas Qatar di babak semifinal, dan itu sulit serta melelahkan bagi kami, terutama karena lawan bermain dengan cara bertahan."

Pelatih asal Yunani itu melanjutkan, "Kami akan berusaha menampilkan performa terbaik yang mungkin di final Piala Teluk."

Pertandingan berikutnya KSA Gulf Cup 14.00 UAE

Ia menegaskan, "Uni Emirat Arab adalah salah satu timnas terbaik di turnamen ini, memiliki disiplin taktis yang jelas, dan pelatih mereka Zlatko Dalic memiliki pembacaan yang akurat terhadap setiap detail pertandingan."

Ia menjelaskan, "Kami harus fokus pada diri kami sendiri, dan kami akan memilih elemen-elemen terbaik di lini pertahanan dan serangan untuk menciptakan peluang, sambil memanfaatkan bola-bola mati."

Di sisi lain, pemain timnas Arab Saudi, Mohammed Kanno, menegaskan sulitnya menghadapi Uni Emirat Arab, tetapi ia menekankan keyakinan para pemain atas kemampuan mereka untuk menampilkan level yang dibutuhkan.

Kanno mengatakan, "Timnas Uni Emirat Arab kuat, tetapi insyaallah kami akan hadir tepat waktu untuk meraih gelar dan menyenangkan para suporter."

Mengenai kemungkinan berujung pada adu penalti, ia berkomentar, "Kami berharap tidak sampai ke sana, kami ingin menuntaskan segalanya dalam waktu normal."















