Video: Dengan trigol bersejarah, Belgia memperdalam luka Turki dan mengancam Italia di UEFA Nations League

Timnas Belgia kembali meraih kemenangan setelah menang telak dan memperdalam luka Timnas Turki pada ajang UEFA Nations League 2027.

Timnas Belgia menang 3-0 atas Timnas Turki, dalam laga yang mempertemukan keduanya, Jumat hari ini, di Stadion Maurice Dufrasne, pada matchday ketiga babak fase grup turnamen Eropa tersebut.

Laga ini menyaksikan penampilan gemilang dari duo veteran Kevin De Bruyne yang mencetak dua gol, dan Romelu Lukaku yang mencatatkan gol ketiga setelah masuk sebagai pemain pengganti.

De Bruyne membuka keunggulan tuan rumah pada menit kesepuluh laga, setelah melewati bek tim tamu, lalu menempatkan bola mendatar ke sisi kiri kiper.

Gelandang Napoli itu menambah gol keduanya sekaligus gol kedua bagi timnas negaranya, pada menit ke-60, setelah melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti, yang gagal diantisipasi oleh kiper Turki.

Setelah masuk sebagai pemain pengganti, Romelu Lukaku berhasil mencetak gol ketiga untuk Timnas Belgia pada menit ke-76, setelah mengubah umpan silang mendatar menjadi gol dengan kaki kanannya.

Belgia kembali ke jalur kemenangan setelah terjebak dalam kekalahan pada laga sebelumnya menghadapi Timnas Prancis, dengan satu gol tanpa balas di masa injury time.

Kemenangan ini menambah pundi-pundi poin Timnas Turki menjadi 6 poin, menempati peringkat kedua di Grup Satu, dengan selisih satu poin saja di belakang Timnas Prancis, menjelang laga krusial keduanya pada Senin mendatang.

Rekan-rekan setim De Bruyne unggul atas Timnas Italia yang menempati peringkat ketiga di grup dengan 4 poin, yang mengancam Italia kehilangan peluang lolos ke babak semifinal.

Di sisi lain, Timnas Turki menelan kekalahan ketiga secara beruntun, hingga tetap berada di dasar grup tanpa raihan poin.



