Video: Dengan tongkat penyangga dan air mata... Sambutan legendaris untuk Koné setelah cedera yang mengguncang Piala Dunia

Dalam momen kemanusiaan yang mengharukan, Ismail Koné, bintang tim nasional Kanada, kembali ke pemusatan latihan timnas negaranya hari Sabtu ini, kurang dari 48 jam setelah mengalami cedera pergelangan kaki yang mengerikan saat bertanding melawan Qatar, dan disambut layaknya pahlawan oleh rekan-rekan setimnya meskipun partisipasinya di Piala Dunia 2026 telah berakhir.

Menurut unggahan Asosiasi Sepak Bola Kanada melalui akun resmi media sosialnya, mantan pemain Sassuolo asal Italia itu tiba di kamp tim nasional dengan mobil resmi, lalu turun sambil bersandar pada dua tongkat, di tengah sorakan dan tepuk tangan meriah dari seluruh anggota rombongan Kanada.

Video yang diunggah tersebut memperlihatkan momen-momen emosional, di mana Koné memeluk rekan-rekannya yang meneriakkan namanya, sebelum berfoto kenangan bersama tim medis yang menangani perawatannya, lalu ia didudukkan di kursi roda dengan kaki yang cedera bertumpu pada bantal bermotif bendera Kanada.

Di akhir video tersebut tertulis: “Terima kasih kepada tim medis di Rumah Sakit Umum Vancouver,” merujuk pada keberhasilan operasi yang dijalani pemain berusia 24 tahun itu segera setelah mengalami cedera.

Kone, yang sebelumnya pernah bermain untuk Marseille di Prancis, mengalami cedera pada menit ke-51 dalam pertandingan Kanada yang berakhir dengan kemenangan telak 6-0 atas Qatar pada Kamis malam lalu di Stadion BC Place, Vancouver.

Setelah terjadi kontak yang sekilas tampak tidak berbahaya dengan pemain Qatar, Asim Madibo, gelandang timnas (41 pertandingan, 4 gol) itu terjatuh ke tanah, dan matanya melebar karena terkejut saat melihat pergelangan kakinya terpelintir hampir membentuk sudut siku-siku dengan bagian kaki lainnya, sementara tayangan televisi memperlihatkan bagian bawah kakinya tertekuk ke dalam secara mengerikan.

Para pemain dan staf pelatih mendengar suara patah tulang dengan jelas, yang membuat semua orang terkejut, sebelum tim medis bergegas memberikan pertolongan pertama dan membawanya keluar lapangan dengan tandu, sementara Koné melambaikan tangan kepada rekan-rekannya dan para penonton dalam upaya menenangkan mereka.

Meskipun partisipasinya di turnamen ini telah berakhir, Federasi Sepak Bola Kanada menegaskan bahwa Koné akan tetap bersama tim nasional hingga akhir perjalanan negaranya di Piala Dunia, sebuah langkah yang mencerminkan semangat kebersamaan yang tinggi yang dimiliki tim tersebut.

Setelah bermain imbang 1-1 dengan Bosnia dan Herzegovina pada pertandingan pembuka, Kanada meraih kemenangan pertamanya sepanjang sejarah partisipasinya di Piala Dunia, setelah sebelumnya mengalami kekalahan dalam dua partisipasi sebelumnya (1986 dan 2022).