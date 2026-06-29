Matheus Cunha bersorak kencang setelah Brasil meraih kemenangan dramatis atas Jepang dengan skor 2-1 pada hari Senin di Houston.

Bintang Manchester United itu menghampiri para pemain Jepang, menunjuk angka lima dengan tangannya, lalu meneriakkan jumlah gelar Piala Dunia yang telah diraih Brasil.

Jepang sempat memberikan tekanan psikologis yang besar kepada tim Brasil setelah unggul satu gol di babak pertama, sebelum tim asuhan Carlo Ancelotti bangkit dan membalas melalui dua gol dari Casemiro (menit 56) dan Martinelli (90+6).

Suasana menjelang pertandingan Brasil melawan Jepang sedikit terpengaruh oleh pernyataan dari kedua belah pihak. Penyerang Jepang Kento Shiojiri, yang tidak ikut bermain pada pertandingan Senin lalu, mengatakan dalam wawancara dengan Kyodo News pada Sabtu lalu, “Brasil tidak lagi seperti dulu.”

Ketika ditanya mengenai pernyataan tersebut, kapten tim Marquinhos mengatakan bahwa ia melihat sedikit kesombongan dalam sikap pemain Jepang tersebut.

Matheus Cunha tetap berada di lapangan hingga menit ke-21 babak kedua, lalu digantikan oleh Martinelli yang mencetak gol kemenangan di detik-detik terakhir.

Semangat Olahraga

Menurut situs Globo Brasil, “Mateus Cunha memicu kemarahan suporter Jepang setelah peluit akhir dengan gestur lima gelar, namun ia menunjukkan sisi lain dari kepribadiannya dengan menghibur Ao Tanaka, yang juga bermain di Liga Premier Inggris dan membela Leeds. Ia berbincang dengan lawannya dan memeluknya.”

Para penari samba kini menanti pemenang dari pertandingan Norwegia melawan Pantai Gading untuk menentukan lawan mereka di pertandingan berikutnya, yang dijadwalkan pada Minggu mendatang di babak 16 besar di New Jersey.

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