Video: Dengan tampilnya Marmoush, Tottenham akhiri kesialan dan tumbang dengan tiga gol

Tottenham Hotspur melanjutkan rentetan hasil mengecewakan di Liga Primer Inggris, setelah menelan kekalahan baru di kandangnya sendiri dari Aston Villa dengan skor 3-2, pada Sabtu hari ini, dalam laga pekan kelima kompetisi tersebut, sehingga klub asal London itu terus mencari kemenangan perdana mereka musim ini.

Tottenham, di bawah asuhan pelatih asal Italia Roberto De Zerbi, menelan kekalahan ketiga di Premier League, dengan dua hasil imbang, dalam pertandingan yang menampilkan pemain Mesir Omar Marmoush sebagai starter, sementara Aston Villa berhasil meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi ini.

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Tottenham memasuki pertandingan dengan mencari perbaikan arah, setelah gagal meraih kemenangan apa pun sepanjang empat pekan pertama. Tim ini memulai perjalanan mereka dengan kekalahan dari Brentford dan Newcastle pada dua pekan pertama, sebelum bermain imbang tanpa gol melawan Nottingham Forest dan Everton.

Penderitaan tim tidak hanya terbatas di liga, karena mereka juga tersingkir dari Piala Liga Klub Profesional Inggris usai kalah dari Liverpool dengan skor 3-1, sehingga tekanan terhadap De Zerbi dan para pemainnya semakin bertambah.

Cedera yang menambah masalah, dan Aston Villa mencetak gol

Tottenham menerima pukulan dini dalam laga melawan Aston Villa, setelah bek kanan tim asal Spanyol Pedro Porro mengalami cedera pada menit ke-17, hingga terjatuh di atas lapangan di tengah penanganan cepat dari tim medis.

Tim medis berupaya memastikan kondisi sang pemain dan membantunya melanjutkan pertandingan, namun Porro tidak mampu meneruskan laga, sehingga De Zerbi terpaksa melakukan pergantian darurat hanya satu menit kemudian.

Pelatih asal Italia itu memasukkan pemain Archie Gray menggantikan Pedro Porro pada menit ke-18, yang menjadi pergantian darurat pertama Tottenham dalam pertandingan tersebut.

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Penderitaan tuan rumah tidak berhenti pada cedera Porro, karena tim menerima pukulan baru pada masa tambahan waktu babak pertama, ketika Aston Villa berhasil mencetak gol keunggulan.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-45+4 setelah kesalahan bersama dari lini pertahanan dan penjaga gawang Tottenham, usai Boubacar Kamara mengirimkan umpan silang ke dalam kotak penalti, yang disambut Jhon Manzambi dengan tembakan keras yang bersarang di gawang.

Gol yang dianulir lalu pukulan kedua

Tottenham berupaya kembali ke pertandingan pada awal babak kedua, dan pemain pengganti Mohammed Kudus berhasil mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-60, tetapi kegembiraan tuan rumah tidak sempurna, setelah teknologi asisten wasit video "VAR" turun tangan dan menganulir gol tersebut dengan alasan offside pada Robertson.

Pada menit ke-67, Aston Villa berhasil menggandakan keunggulan mereka, setelah bola sampai ke Jackson usai umpan dari Jhon Manzambi, hingga ia mampu melewati bek Tottenham dan melepaskan tembakan yang tidak terlalu keras, namun mengecoh penjaga gawang tuan rumah dan bersarang di dalam gawang.

Tottenham melanjutkan upaya untuk memperkecil ketertinggalan, tetapi Aston Villa memberikan pukulan baru pada menit ke-79, setelah Emiliano Buendía mencetak gol indah dengan tembakan geledek.

Gol itu tercipta usai serangan cepat dan beberapa umpan dari para pemain Aston Villa, sebelum bola sampai ke John McGinn, yang mengirimkan umpan mendatar kepada Buendía, hingga ia melepaskan tembakan keras ke dalam gawang.

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Tottenham mengakhiri puasa golnya

Pada menit ke-86, Tottenham akhirnya berhasil mencetak gol pertama mereka di Liga Primer Inggris musim ini, setelah puasa yang berlangsung selama 446 menit, melalui Conor Gallagher, yang memanfaatkan umpan silang mendatar dari rekannya Mohammed Kudus dan menempatkan bola ke gawang, hingga mengakhiri kekeringan gol tim.

Pada menit kedelapan masa tambahan waktu, Tottenham berhasil mencetak gol kedua melalui bek asal Belanda Jan Paul van Hecke, tetapi hal itu tidak cukup untuk menyelamatkan tim dari kekalahan.

Dengan hasil ini, poin Tottenham tertahan di angka dua sehingga menempati peringkat kedelapan belas di klasemen Liga Primer Inggris, sementara Aston Villa menambah poinnya menjadi 4 di peringkat kelima belas, setelah meraih kemenangan pertama mereka di kompetisi ini musim ini.

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