Video: Dengan sentuhan luar biasa... para bintang mereka mencatat sejarah dua kali dalam satu malam

Bintang muda Liverpool, Rio Nguemoh, mencatatkan namanya dalam sejarah The Reds setelah mencetak dua rekor bersejarah dalam satu malam di Liga Primer Inggris.

Liverpool mengalahkan Fulham dengan skor 2-0 pada Sabtu malam, dalam laga pekan ke-32 Liga Primer Inggris.

Njomoa membuka skor pada menit ke-36 dengan sentuhan teknis yang menakjubkan, sebelum Mohamed Salah menambah gol kedua pada menit ke-40.

Akun Stats Foot di platform X menyebutkan bahwa bintang muda tersebut mencatatkan namanya dalam sejarah The Reds, di mana ia menjadi "pemain termuda dalam sejarah Liverpool yang mencetak gol keduanya di Premier League pada usia 17 tahun dan 225 hari, mengungguli legenda Michael Owen yang mencetak rekor ini pada usia 17 tahun dan 238 hari".

Bukan hanya itu, sang bintang muda juga mencatatkan namanya dalam sejarah Anfield, di mana ia menjadi pencetak gol termuda Liverpool di kandang sendiri dalam kompetisi Liga Inggris, memecahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh Raheem Sterling (17 tahun dan 317 hari) sejak Oktober 2012, menurut data Squawka.

Liverpool memperkuat peluangnya dalam persaingan untuk lolos ke Liga Champions musim depan, setelah mengumpulkan 52 poin dan menempati posisi kelima.