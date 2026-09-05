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Al Nassr v Al Ahli : Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Dengan pernyataan misterius, Presiden Al-Shabab memicu spekulasi soal masa depan Mahrez

Transfers
R. Mahrez
Al Qadsiah vs Al Ahli
Al Qadsiah
Al Ahli
Saudi Pro League
Al Shabab
Al Ittihad
Algeria
Aljazair
Arab Saudi

Nama bintang Aljazair itu dikaitkan dengan lebih dari satu klub Saudi

Abdulaziz Al-Malik, presiden klub Al-Shabab Saudi, memicu lebih banyak spekulasi seputar masa depan pemain Aljazair Riyad Mahrez, bintang Al-Ahli sebelumnya, usai kekalahan dari Al-Hilal di Liga Roshn.

Al-Hilal menang atas Al-Shabab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat malam kemarin, di Stadion SHG Arena, pada pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Selepas pertandingan berakhir, Al-Malik ditanya soal sikap klub Al-Shabab terkait perekrutan Riyad Mahrez pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, terutama setelah namanya dikaitkan dengan klub tersebut dalam beberapa jam terakhir.

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Presiden Al-Shabab mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Riyad Mahrez adalah keuntungan besar bagi sepak bola Saudi dan bagi klub Al-Shabab, dan insya Allah dalam 48 jam ke depan kita akan melihat apa yang akan terjadi."

Saudi Pro League
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Al Qadsiah
ALQ
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Pernyataan Abdulaziz Al-Malik menyulut spekulasi seputar masa depan bintang Aljazair itu, terutama setelah munculnya sejumlah laporan yang berbicara tentang kemungkinan kembalinya ia ke Al-Ahli, serta tentang keinginan Al-Ittihad untuk mendapatkan jasanya.

Mahrez meninggalkan Al-Ahli seusai berakhirnya musim lalu, setelah klub Saudi itu memutus kontraknya secara sepihak, satu musim sebelum masa berlakunya berakhir.

Pemain berusia 35 tahun itu bermain di Liga Saudi selama 3 tahun, sejak kepindahannya ke Al-Ahli pada musim panas 2023 dari Manchester City, dan turut menyumbang gelar juara Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Saudi satu kali.

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