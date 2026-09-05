Video: Dengan pernyataan misterius, Presiden Al-Shabab memicu spekulasi soal masa depan Mahrez

Abdulaziz Al-Malik, presiden klub Al-Shabab Saudi, memicu lebih banyak spekulasi seputar masa depan pemain Aljazair Riyad Mahrez, bintang Al-Ahli sebelumnya, usai kekalahan dari Al-Hilal di Liga Roshn.

Al-Hilal menang atas Al-Shabab dengan skor 2-0, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya, Jumat malam kemarin, di Stadion SHG Arena, pada pekan kelima Liga Roshn Saudi.

Selepas pertandingan berakhir, Al-Malik ditanya soal sikap klub Al-Shabab terkait perekrutan Riyad Mahrez pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, terutama setelah namanya dikaitkan dengan klub tersebut dalam beberapa jam terakhir.

Presiden Al-Shabab mengatakan dalam pernyataan yang dikutip surat kabar Saudi "Asharq Al-Awsat": "Riyad Mahrez adalah keuntungan besar bagi sepak bola Saudi dan bagi klub Al-Shabab, dan insya Allah dalam 48 jam ke depan kita akan melihat apa yang akan terjadi."

Pernyataan Abdulaziz Al-Malik menyulut spekulasi seputar masa depan bintang Aljazair itu, terutama setelah munculnya sejumlah laporan yang berbicara tentang kemungkinan kembalinya ia ke Al-Ahli, serta tentang keinginan Al-Ittihad untuk mendapatkan jasanya.

Mahrez meninggalkan Al-Ahli seusai berakhirnya musim lalu, setelah klub Saudi itu memutus kontraknya secara sepihak, satu musim sebelum masa berlakunya berakhir.

Pemain berusia 35 tahun itu bermain di Liga Saudi selama 3 tahun, sejak kepindahannya ke Al-Ahli pada musim panas 2023 dari Manchester City, dan turut menyumbang gelar juara Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Saudi satu kali.