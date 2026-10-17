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Diriyah v Al Taawoun - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Video: Dengan peluang emas yang jarang terjadi, Diriyah mengembalikan Nunez pada memori sedih di Liverpool

D. Nunez
Al Diriyah vs Al-Taawoun
Al Diriyah
Al-Taawoun
Saudi Pro League
Brentford vs Liverpool
Brentford
Liverpool
Premier League
Uruguay
Arab Saudi
Inggris

Pukulan berat bagi striker asal Uruguay

Striker Al-Diriyah asal Uruguay, Darwin Nunez, kembali mengenang momen menyakitkan di Liverpool setelah melakukan kesalahan yang jarang terjadi saat menghadapi Al-Taawoun di Liga Roshn Saudi.

Al-Diriyah bermain imbang 1-1 dengan Al-Taawoun dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Sabtu, di Stadion Al-Awwal Park di ibu kota Saudi, Riyadh, dalam pekan kesembilan Liga Roshn.

Ketika skor masih menunjukkan hasil imbang 1-1, Al-Diriyah mendapatkan hadiah penalti yang dieksekusi sendiri oleh Nunez, namun bola yang ia sepak membentur tiang kanan gawang Al-Taawoun.

Menurut situs "Transfermarkt", ini menjadi kali kedua saja Nunez gagal mengeksekusi penalti sepanjang karier sepak bolanya, setelah sebelumnya sukses mencetak 14 tendangan penalti.

Satu-satunya penalti yang gagal dieksekusi striker asal Uruguay itu terjadi bersama Liverpool, saat kemenangan 4-1 atas Chelsea pada 31 Januari 2024 di Liga Primer Inggris.

Sejak saat itu, Nunez tidak pernah mengeksekusi penalti bersama Liverpool maupun klub sebelumnya, Al-Hilal, sebelum akhirnya mencetak satu penalti bersama Al-Diriyah melawan Al-Fateh di Liga Roshn, dan satu lagi bersama Uruguay melawan India dalam laga uji coba.

Secara keseluruhan, 14 penalti yang pernah dicetak Darwin Nunez terdiri dari 5 bersama Almeria, 6 bersama Benfica, serta masing-masing satu bersama Liverpool, Al-Diriyah, dan Uruguay.

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