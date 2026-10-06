Video: Dengan nilai sempurna, Spanyol membalikkan keadaan atas Kroasia dan memesan tiket ke perempat final

Timnas Spanyol merebut kemenangan dramatis atas tuan rumah Kroasia dengan skor 2/1, dalam pertandingan yang mempertemukan keduanya malam ini, pada jornada keempat fase grup UEFA Nations League.

Spanyol pun mempertahankan nilai sempurna setelah meraih kemenangan keempat secara beruntun, sehingga koleksi poinnya mencapai 12 angka di puncak klasemen, dan telah memastikan tiket ke perempat final.

Sementara itu, Kroasia tertahan di angka 3 poin di posisi ketiga dengan hanya 3 poin.

Kroasia unggul lebih dulu pada menit ke-18 melalui Ivan Perisic, saat penyerang veteran itu memanfaatkan bola rebound dari Unai Simon dan merobek gawang.









Gol itu datang di tengah kesulitan timnas Spanyol, yang kesulitan menemukan iramanya, karena para pemain Kroasia mengerahkan segala kemampuan mereka dalam setiap serangan.

Pada babak kedua, Spanyol berupaya keras untuk menyamakan kedudukan, yang akhirnya tercipta pada menit ke-61 melalui Mikel Merino.









Gol itu datang setelah serangkaian serangan, membuat penyerang Arsenal tersebut menempatkan bola ke dalam gawang dan mencetak gol penyama kedudukan bagi Spanyol yang menguasai bola dan paling berbahaya ke gawang lawan.

Pada menit ke-78, Perisic menerima kartu kuning keduanya akibat pelanggaran jelas terhadap Cucurella, sehingga Kroasia menyelesaikan pertandingan dengan sepuluh pemain.

Spanyol memanfaatkan keunggulan jumlah pemain ini dan memperbanyak upayanya untuk meraih kemenangan, hingga Mikel Merino mencetak gol kedua bagi dirinya dan timnya pada menit ke-89.







