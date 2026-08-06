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Video: Dengan kopi Saudi, Pusic tiba di Jeddah untuk menukangi Al Ahli

Al Ahli
M. Pusic
Al Diriyah vs Al Ahli
Al Diriyah
Saudi Pro League
Arab Saudi
Belanda

Pelatih asal Belanda itu akan memulai babak baru dalam sejarah "Al-Raqi"

Pelatih baru Al Ahli asal Belanda, Marino Pusic, telah tiba di kota Jeddah untuk secara resmi menakhodai "Ar-Raqi" pada periode mendatang.

Al Ahli mengumumkan, dini hari Kamis ini, kesepakatan dengan Pusic melalui kontrak berdurasi dua musim yang berakhir pada 2028, sebagai pengganti pelatih asal Jerman Matthias Jaissle yang hijrah untuk melatih klub Inggris Newcastle United.

Jurnalis Saudi Walid Saeed membagikan, melalui akun pribadinya di situs "X", sebuah video kedatangan pelatih Belanda tersebut di bandara Jeddah, pada hari Kamis ini, setelah kesepakatan dengannya resmi dilakukan.

Sejumlah pejabat dari klub Al Ahli menyambut kedatangan Pusic, di mana mereka menyambutnya dengan hangat, serta menyuguhkan kopi Saudi kepadanya, sebagai tradisi yang biasa dilakukan saat kedatangan pendatang baru.

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Saudi Pro League
Al Diriyah crest
Al Diriyah
DIR
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL

Pelatih baru itu akan langsung memulai persiapannya bersama Al Ahli, terlebih lagi karena kompetisi Liga Roshn Saudi akan dimulai satu pekan lagi.

Al Ahli memulai musim baru secara resmi pada 13 Agustus mendatang, ketika menghadapi Al Diriyah, pada pekan pertama Liga Roshn Saudi.

"Ar-Raqi" mengincar gelar juara Liga Saudi yang absen dari lemari trofinya sejak tahun 2016, serta mempertahankan gelar Liga Champions Asia Elite yang mereka raih pada dua musim terakhir.

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