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Liverpool v Tottenham Hotspur - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

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Video: Dengan keterlibatan Marmoush, Liverpool singkirkan Tottenham dan melaju ke babak 16 besar Piala Liga

Liverpool vs Tottenham Hotspur
Liverpool
Tottenham Hotspur
Carabao Cup
O. Marmoush
Inggris
Mesir

Pertandingan yang menegangkan

Liverpool lolos ke babak enam belas besar Piala Liga Sepak Bola Profesional Inggris, setelah kemenangan menegangkan atas Tottenham dengan skor 3-1, dalam laga yang mempertemukan keduanya malam ini di Stadion Anfield, pada babak ketiga turnamen (babak 32 besar).

Alexis Mac Allister membawa Liverpool unggul pada menit ke-21, dan rekannya Cody Gakpo menambah gol kedua pada menit ke-54.



Tottenham tidak menyerah dan berhasil memperkecil selisih pada menit ke-69 melalui Conor Gallagher, sehingga pertandingan pun memanas.



Namun Liverpool mempertahankan keunggulannya bahkan menambah gol ketiga melalui Dominik Szoboszlai pada menit ke-90+1, yang memupuskan harapan lawannya.



Pertandingan ini menyaksikan keikutsertaan pemain Mesir Omar Marmoush di lini serang Tottenham hingga akhir laga, namun ia tidak mampu menggetarkan gawang Liverpool.

Tottenham sebelumnya melaju ke babak ini berkat kemenangan besar atas Charlton Athletic dengan skor 5-1 pada babak sebelumnya.

Adapun sembilan tim dari Liga Premier Inggris yang bermain di kompetisi Eropa, yaitu: Arsenal, Aston Villa, Bournemouth, Brighton, Crystal Palace, Liverpool, Manchester City, Manchester United, dan Sunderland, semuanya masuk ke Piala Carabao pada babak ketiga.

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