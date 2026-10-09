Video: Dengan kenangan Eropa, suporter Al Nassr dukung Ronaldo dalam krisis Jesus

Suporter klub Al Nassr tak ingin ketinggalan untuk mendukung bintang mereka, Cristiano Ronaldo, dalam krisis yang menimpanya dengan mantan pelatih timnya, Jorge Jesus, yang kini menjabat sebagai direktur teknik timnas Portugal.

Ronaldo sebelumnya meninggalkan pemusatan latihan timnas Portugal di Denmark, pekan lalu, setelah ia menuduh Jesus mengingkari janjinya kepadanya sebanyak dua kali, menurut pernyataan yang ia unggah melalui akun-akun resminya pada Selasa pekan lalu.

Bintang Portugal itu kembali ke Al Nassr untuk menjalani laga derby Riyadh bersama timnya melawan Al Diriyah, pada Jumat hari ini, di Stadion Al Awwal Park, pada pekan kedelapan Liga Roshn Arab Saudi.

Jurnalis Arab Saudi Ali Al Anzi mengungkap, sebelum pertandingan, cara yang akan ditempuh suporter Al Nassr untuk mendukung Ronaldo di tribun Stadion Al Awwal Park.

Suporter Al Nassr menempatkan di setiap kursi di tribun satu huruf dari slogan favorit Cristiano Ronaldo "CR7", dan pada setiap huruf terdapat foto-foto bintang Portugal itu dengan jersey klub-klub yang pernah ia bela, serta timnas negaranya.

Suporter Al Nassr tak ingin ketinggalan untuk mengambil langkah tersebut, demi mendukung kapten tim utama, meski hal itu datang untuk melawan mantan pelatih tim, yang membawa mereka meraih gelar Liga Arab Saudi pada musim lalu.

Perlu dicatat bahwa Al Nassr memasuki laga melawan Al Diriyah dengan menempati peringkat keempat di klasemen Liga Arab Saudi, tertinggal 3 poin dari Al Qadsiah yang memuncaki klasemen, namun Al Nassr telah menjalani satu pertandingan lebih sedikit.