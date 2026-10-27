Video: Dengan kemenangan bersejarah, Al-Shamal Qatar memberi Al-Hilal kekalahan pertama di Liga Champions Elite Asia

Klub Qatar, Al-Shamal, memberikan kekalahan pertama kepada Al-Hilal dari Arab Saudi pada musim ini di ajang Liga Champions Asia Elite, melalui kemenangan yang bersejarah bagi mereka.

Al-Hilal kalah dari Al-Shamal dengan skor 1-3, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim, hari Selasa ini, di Stadion Al-Bayt di Al-Khor, pada pekan ketiga fase liga turnamen Asia tersebut.

Wesley Said membuka keunggulan bagi tim Qatar pada menit kedelapan jalannya pertandingan, melalui tembakan mendatar keras dengan kaki kirinya dari dalam kotak penalti, yang gagal diantisipasi oleh kiper Mohammed Al-Owais.

Namun, Salem Al-Dawsari berhasil menyamakan kedudukan untuk Al-Hilal pada menit ke-32 jalannya pertandingan, setelah bek Prancis Theo Hernandez mengirimkan bola mendatar kepadanya di depan gawang yang kosong tanpa penjaga.

Pada menit ke-48 jalannya pertandingan, Riyad Mahrez menciptakan gol kedua bagi Al-Shamal, setelah mengirimkan umpan silang mendatar yang dibelokkan oleh rekan senegaranya, Baghdad Bounedjah, ke dalam gawang kiper Mohammed Al-Owais.

Keadaan tidak berhenti sampai di situ, di mana bintang Aljazair itu mengirimkan umpan silang dari tendangan bebas, yang sampai ke kepala gelandang Tunisia Mohamed Ali Ben Romdhane, yang membelokkannya ke gawang Al-Hilal pada menit ke-54.

Kemenangan ini menjadi yang pertama secara historis bagi Al-Shamal di Liga Champions Asia Elite, dan itu pada partisipasi perdana mereka di turnamen tersebut, setelah mereka bermain imbang pada dua laga pertama melawan Al-Ittihad dari Arab Saudi dan Tractor dari Iran.

Tim Qatar itu menambah koleksi poinnya menjadi 5 poin, menempati posisi keenam di Grup Barat, sehingga memperkuat peluang mereka untuk lolos ke babak 16 besar.

Sebaliknya, Al-Hilal menelan kekalahan pertama mereka di edisi turnamen Asia kali ini, dan yang kedua pada musim ini secara keseluruhan, setelah mereka kalah dari Neom, pada pekan keenam Liga Roshn, dengan skor dua gol tanpa balas.

Koleksi poin Al-Hilal terhenti di angka 6 poin, menempati posisi kelima di Grup Barat ajang Liga Champions Asia Elite, dengan dua kemenangan dan satu kekalahan.