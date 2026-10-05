Timnas Prancis mengubah ketertinggalan atas Belgia menjadi kemenangan telak dengan skor (4-1), setelah serangan Les Bleus meledak di babak kedua, hingga Zinedine Zidane dan para bintangnya membalikkan keadaan dalam waktu 14 menit, pada pekan keempat UEFA Nations League.

Timnas Prancis memasuki laga demi memperkukuh posisi puncaknya, namun mereka menerima pukulan ketika Dodi Lukebakio membuka keunggulan bagi Belgia pada menit ke-35, memanfaatkan umpan matang nan indah dari Romeo Lavia, hingga babak pertama berakhir dengan keunggulan tim tamu lewat satu gol tanpa balas.

Namun Zidane menolak menyerah, dan mengambil keputusan krusial di babak kedua, setelah memasukkan trio "Michael Olise, Rayan Cherki, dan Desire Doue" menggantikan "Ousmane Dembele, Akliouche, dan Bradley Barcola".

Timnas Prancis hanya membutuhkan 14 menit untuk membalikkan keadaan. Pada menit ke-77, Desire Doue melepaskan tembangan mendatar nan indah dari luar kotak penalti, yang bersarang di sudut kiri gawang Belgia, menandai kembalinya Prancis ke dalam laga.

Dan hanya empat menit berselang, Michael Olise melepaskan umpan silang mendatar yang matang ke dalam kotak penalti, disambut Rayan Cherki dengan satu sentuhan yang mengelabui kiper dan merobek jala, hingga Prancis unggul 2-1 pada menit ke-81.

Olise melanjutkan ketajamannya, dan kembali menentukan perbedaan pada menit ke-88, setelah menerima umpan dari Doue di dalam kotak penalti, lalu menembak langsung ke dalam gawang, menambah gol ketiga bagi Prancis.









Bintang Bayern Munich itu tak berhenti sampai di situ, melainkan kembali pada menit ke-90 untuk mencetak gol keempat, setelah menerima umpan baru dari Doue, lalu menempatkan bola langsung di antara kedua kaki kiper, memastikan kemenangan besar Prancis.

Demikianlah, malam Prancis berubah dari ketertinggalan yang mengecewakan menjadi festival serangan, berkat pergantian-pergantian krusial Zidane serta ketajaman Olise, Doue, dan Cherki, hingga Les Bleus terus melambung di puncak grup.

Timnas Prancis menambah pundi-pundi poinnya menjadi 10 poin di puncak grup, unggul tiga poin atas Italia yang menempati peringkat kedua dengan 7 poin.

Sebaliknya, poin Belgia yang dilatih pelatih asal Belanda Mark van Bommel membeku di angka 6 poin, sementara Turki menghuni dasar klasemen grup tanpa satu poin pun.















