Comeback Al Nassr ke Liga Champions Asia Elite tak berjalan seperti yang diharapkan Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya, setelah kunjungan Al Alami ke Stadion Hazza bin Zayed berubah menjadi malam yang berat, dengan tim Uni Emirat Arab keluar sebagai pemenang dengan skor telak (4-0) yang menegaskan kemampuan mereka bersaing dengan salah satu klub terkemuka di benua ini.

Al Nassr masuk ke pertandingan untuk mencari awal yang kuat di turnamen benua, terutama setelah kembali berpartisipasi di Liga Champions Asia Elite menyusul penampilan mereka musim lalu di Liga Champions Asia 2, tetapi perhitungan berubah cepat di hadapan Al Ain yang tahu cara memanfaatkan setiap kesalahan dan menusuk lawannya secara mematikan.

Keluarga Rahimi menghantam Al Nassr dengan hat-trick

Al Ain hanya butuh 25 menit untuk membuka keran gol melalui Hussein Rahimi, yang memanfaatkan kesalahan fatal dari Saad Al Nasser, setelah bek kiri itu mengoper bola dengan cara yang keliru meski memiliki waktu dan ruang, sehingga pemain Al Ain menyambarnya dan melesakkannya di antara kedua kaki Nawaf Al Aqidi ke dalam gawang.

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Al Nassr tidak menemukan solusi untuk menghentikan pergerakan para pemain Al Ain, dan tuan rumah terus menekan serta memanfaatkan ruang di belakang lini pertahanan Al Alami, hingga Hussein Rahimi kembali pada menit ke-63 untuk menambah gol kedua, memanfaatkan pergerakan sempurna dan celah baru di lini belakang Al Nassr.

Malam keluarga Rahimi baru lengkap dengan kemunculan Soufiane, yang mencetak gol ketiga untuk Al Ain pada menit ke-72, sehingga dua bersaudara asal Maroko itu menjadi pencetak tiga gol pertama ke gawang Al Nassr, di tengah kebobrokan pertahanan yang jelas dan ketidakmampuan para pemain Al Alami menangani pergerakan tuan rumah.

Giacomarcs menutup pertandingan, dan Khalid Issa tampil gemilang

Saat Al Nassr berusaha mencari peluang apa pun untuk bangkit, Al Ain justru lebih berbahaya dan terorganisir, sementara upaya tim Saudi berbenturan dengan penampilan gemilang Khalid Issa, kiper tuan rumah, yang menggagalkan banyak peluang dan menghalangi Al Nassr memperkecil selisih.

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Pada menit ke-85, Al Ain melancarkan pukulan terakhir, setelah Giacomarcs mencetak gol keempat menyusul umpan dari Rahimi, melengkapi malam istimewa tim Uni Emirat Arab atas Al Nassr, yang tampak tak mampu menciptakan ancaman yang dibutuhkan baik secara defensif maupun ofensif.

Dengan demikian, Al Ain merusak comeback Cristiano Ronaldo dan rekan-rekannya ke Liga Champions Asia Elite, setelah sebelumnya Al Nassr berpartisipasi musim lalu di Liga Champions Asia 2, sehingga memulai perjalanan mereka di turnamen terkuat di benua ini dengan kekalahan telak empat gol tanpa balas di Stadion Hazza bin Zayed, pada malam ketika Al Ain memaksakan dominasinya dari awal hingga akhir.