Penyerang Al Ittihad Saudi asal Maroko, Youssef En-Nesyri, melanjutkan ketajamannya musim ini setelah mencetak gol spektakuler ke gawang Navbahor asal Uzbekistan, pada Senin malam ini, dalam laga pekan ketiga Liga Champions Elite Asia.

Bintang Maroko itu berhasil mencetak gol kemenangan dramatis pada menit ke-90, membawa "Sang Senior" meraih kemenangan dengan skor (2-1), sekaligus mencapai poin keempat pada edisi turnamen kali ini.

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Yang menarik, gol En-Nesyri tercipta dari tendangan bebas langsung, dan yang mengejutkan ini adalah kali pertama bintang Maroko tersebut mencetak gol dengan cara seperti ini, hingga mencuri perhatian semua orang dan membuat suporter "Senior Asia" tergila-gila.

Komentar dan pujian pun membanjir atas penampilan luar biasa yang dipersembahkan Youssef En-Nesyri serta keberhasilannya memimpin Al Ittihad menuju kemenangan, meski tim melewati masa sulit pada dua pekan pertama dengan hasil imbang dan kekalahan.

Dengan gol indah ini, En-Nesyri menambah koleksinya bersama Al Ittihad musim ini menjadi 8 gol di samping dua assist dalam 14 laga yang ia jalani musim ini di berbagai kompetisi domestik dan kontinental.