Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Diterjemahkan oleh

Video: Dengan gol tak terduga, Youssef En-Nesyri membuat gila suporter Al-Ittihad

Neftchi Fargona vs Al Ittihad
Neftchi Fargona
Al Ittihad
AFC Champions League Elite
Y. En-Nesyri
Uzbekistan
Arab Saudi
Maroko

Singa Atlas terus bersinar

Penyerang Al Ittihad Saudi asal Maroko, Youssef En-Nesyri, melanjutkan ketajamannya musim ini setelah mencetak gol spektakuler ke gawang Navbahor asal Uzbekistan, pada Senin malam ini, dalam laga pekan ketiga Liga Champions Elite Asia.

Bintang Maroko itu berhasil mencetak gol kemenangan dramatis pada menit ke-90, membawa "Sang Senior" meraih kemenangan dengan skor (2-1), sekaligus mencapai poin keempat pada edisi turnamen kali ini.

Baca juga.. Video: Houssem Aouar melayang di langit Asia ala Ronaldo

Yang menarik, gol En-Nesyri tercipta dari tendangan bebas langsung, dan yang mengejutkan ini adalah kali pertama bintang Maroko tersebut mencetak gol dengan cara seperti ini, hingga mencuri perhatian semua orang dan membuat suporter "Senior Asia" tergila-gila.

Komentar dan pujian pun membanjir atas penampilan luar biasa yang dipersembahkan Youssef En-Nesyri serta keberhasilannya memimpin Al Ittihad menuju kemenangan, meski tim melewati masa sulit pada dua pekan pertama dengan hasil imbang dan kekalahan.

Dengan gol indah ini, En-Nesyri menambah koleksinya bersama Al Ittihad musim ini menjadi 8 gol di samping dua assist dalam 14 laga yang ia jalani musim ini di berbagai kompetisi domestik dan kontinental.

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google