Sultan Haroun, talenta klub Al-Ettifaq, mempertegas kutukan bagi klub Al-Ittihad di berbagai kompetisi pada musim ini, saat laga di antara keduanya di Liga Roshn Saudi.

Al-Ittihad bertindak sebagai tamu Al-Ettifaq, hari Selasa ini, di markas tim tuan rumah di Dammam, pada pekan kesepuluh ajang Liga Roshn Saudi.

Pada menit ke-34 jalannya pertandingan, Sultan Haroun mencetak gol pertama untuk tim Al-Ettifaq, setelah Radhi Al-Otaibi mengirimkan umpan panjang kepadanya yang membuatnya berhadapan langsung dengan gawang kiper asal Serbia, Predrag Rajkovic, lalu ia menyepak bola di antara kedua kakinya.

Gol itu merupakan gol pertama yang dicetak Sultan Haroun pada musim ini bersama klub Al-Ettifaq, yakni dalam penampilan keduanya sebagai starter, dan yang pertama secara keseluruhan.

Dengan demikian, laga ini menjadi laga ketujuh beruntun yang membuat Al-Ittihad gagal menjaga gawangnya tetap perawan, baik di Liga Roshn Saudi, maupun di Liga Champions Asia Elite.

Terakhir kali Al-Ittihad tidak kebobolan gol adalah pada 29 Agustus lalu, saat imbang tanpa gol melawan Al-Fateh, di Liga Roshn Saudi.

Sejak saat itu, "Sang Dekan" menjalani 7 pertandingan di ajang Liga Roshn dan Liga Champions Asia Elite, yang selama itu gawangnya kebobolan 10 gol, dengan rata-rata mendekati satu setengah gol di setiap pertandingan.