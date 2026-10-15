Bintang Al-Fateh asal Maroko, Mourad Batna, terus mendekati takhta kapten Al-Nassr asal Portugal, Cristiano Ronaldo, di Liga Roshn Arab Saudi, setelah golnya yang luar biasa ke gawang Al-Hazem.

Al-Fateh berhasil membalikkan ketertinggalan 1-2 dari tuan rumah Al-Hazem menjadi kemenangan 3-2, pada menit-menit akhir pertandingan yang mempertemukan keduanya, hari Kamis ini, dalam pekan kesembilan Liga Roshn.

Batna menciptakan gol pertama dan kedua Al-Fateh, sebelum akhirnya mencetak sendiri gol kemenangan yang mematikan di masa tambahan waktu, dengan cara yang luar biasa, melalui tendangan keras dari sepakan bebas di sisi kotak penalti.

Menurut jaringan statistik "Opta", bintang Maroko itu menjadi pemain terbanyak ketiga yang mencetak gol dari tendangan bebas di Liga Roshn Arab Saudi, sejak kedatangannya ke klub Al-Fateh pada musim 2020-2021.

Pemain Tunisia, Saad Bguir, menyamai catatan Batna, di mana keduanya sama-sama berhasil mencetak 5 gol dari tendangan bebas sejak musim 2020-2021.

Dalam daftar tersebut, hanya Cristiano Ronaldo yang mengungguli Batna dan Bguir, bersama mantan rekan setimnya di Al-Nassr, pemain Brasil Anderson Talisca, di mana keduanya sama-sama berhasil mencetak 6 gol.

Mourad Batna membutuhkan satu gol lagi untuk melewati Saad Bguir dan menyamai Ronaldo serta Talisca di puncak daftar pencetak gol terbanyak dari tendangan bebas di Liga Roshn sejak musim 2020-2021.