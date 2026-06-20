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Netherlands v Sweden: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Video: Dengan dua gol bersejarah... Robby menghidupkan kembali kenangan Generasi Emas Belanda setengah abad lalu

Netherlands vs Sweden
Netherlands
Sweden
World Cup
B. Brobbey
Belanda
Swedia
AS

Al-Tawahim mengejutkan Swedia sejak awal

Penyerang Sunderland asal Inggris, Brian Proby, mencatatkan namanya dalam sejarah Piala Dunia, setelah membawa tim nasional Belanda unggul 2-0 atas Swedia pada babak pertama pertandingan yang digelar dalam rangkaian pertandingan putaran kedua fase grup Piala Dunia 2026.

Probi mencetak kedua gol timnya dalam 17 menit pertama pertandingan, sehingga memberikan keunggulan awal bagi "De Oranje".

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Menurut situs "stats foot" Prancis, Probi menjadi pemain termuda yang mencetak dua gol dalam satu pertandingan di Piala Dunia sejak pemain Jerman Lukas Podolski, yang juga mencetak dua gol melawan Swedia dalam 12 menit pertama pertandingan mereka di Piala Dunia 2006, pada 24 Juni.

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Prestasi Probi tidak berhenti sampai di situ, karena ia juga menjadi pemain termuda yang mencetak dua gol untuk timnas Belanda di Piala Dunia, sejak Johan Neeskens melawan Bulgaria pada 23 Juni 1974.

Probi mencatatkan prestasi ini pada usia 24 tahun dan 4 bulan, sementara Neskins berusia 22 tahun dan 9 bulan saat mencetak dua gol bersejarahnya lebih dari lima dekade lalu.


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