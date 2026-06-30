Video: Dengan air mata... Sibari merayakan kemenangan Maroko atas Belanda bersama ibunya

Kualifikasi tim nasional Maroko ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Belanda bukan sekadar prestasi sepak bola, melainkan juga menghadirkan salah satu momen kemanusiaan paling mengharukan di turnamen tersebut, setelah bintang Ismail Saibari merayakan kemenangan bersama ibunya di tengah air mata kebahagiaan—sebuah adegan yang mencuri hati para penonton di stadion maupun di media sosial.

Perayaan tersebut terjadi setelah “Singa Atlas” mengalahkan Belanda melalui adu penalti dengan skor 3-2, setelah pertandingan berakhir imbang 1-1, yang membawa Maroko ke babak baru dalam perjalanannya di Piala Dunia. Sibari kemudian langsung menuju tribun penonton untuk memeluk ibunya, dalam adegan yang mencerminkan betapa beratnya perjalanan yang dilalui sang pemain dan keluarganya untuk mencapai momen ini.

Video tersebut pun dengan cepat menyebar luas, di mana ribuan penggemar terharu melihat air mata sang ibu dan putranya, menganggap bahwa adegan tersebut melampaui batas sepak bola, dan menjadi pesan kesetiaan serta rasa syukur bagi setiap keluarga yang mendukung anak-anaknya dalam situasi tersulit.

Platform media sosial pun dipenuhi dengan pesan-pesan pujian terhadap momen tersebut, di mana banyak yang berpendapat bahwa perayaan para pemain Maroko bersama ibu mereka telah menjadi bagian dari identitas “Singa Atlas”, serta mencerminkan nilai-nilai kekeluargaan dan kesetiaan yang menjadi ciri khas generasi pemain ini, sebagaimana yang terjadi di Piala Dunia Qatar 2022.





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