Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
imago-sport-1080559210.jpgZUMA Press Wire

Diterjemahkan oleh

Video: Dengan 10 pemain, Al-Ittihad tumbang di ujian pertama Liga Roshn

Al Ittihad vs Al Kholood
Al Ittihad
Al Kholood
Saudi Pro League
Arab Saudi

"Sang Kolonel" Gagal Meraih Kemenangan

Klub Al Ittihad tersandung dalam ujian pertamanya di Liga Roshn Arab Saudi, setelah terpaksa menjalani sebagian besar pertandingan melawan Al Kholood hanya dengan 10 pemain.

Al Ittihad bermain imbang 1-1 melawan Al Kholood, dalam laga yang mempertemukan keduanya, hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan pertama Liga Roshn.

Al Ittihad nyaris mencetak gol saat mereka mendapatkan tendangan penalti yang dieksekusi gelandang asal Aljazair, Houssem Aouar, pada menit ke-32, namun Hamed Al Shanqiti, penjaga gawang Al Kholood, berhasil menepisnya.

Akan tetapi, penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, menebus kegagalan penalti tersebut dengan mencetak gol keunggulan pada menit ke-43, setelah menyambut umpan silang dari bek kanan Ahmed Al Julaidan ke dalam gawang lewat sundulan yang istimewa.

Namun Al Kholood memulai babak kedua dengan sangat kuat, bahkan mereka berhasil mencetak gol penyeimbang hanya 7 menit setelah babak kedua dimulai, tepatnya pada menit ke-52, melalui pemainnya Julen Domínguez yang mengonversi umpan silang ke dalam gawang lewat sundulan.

King Cup
Al Najma crest
Al Najma
ANA
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
King Cup
Jeddah crest
Jeddah
JED
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK

Gol Domínguez lahir dari kesalahan fatal bek asal Portugal, Danilo Pereira, dalam pengawalan, tetapi itu bukan kesalahan terakhirnya.

Hanya 6 menit kemudian, bek asal Portugal itu diusir langsung, setelah tinjauan teknologi video, karena menendang pemain Al Kholood tanpa bola.

Pelatih asal Jerman, Jens Vissing, sang direktur teknik tim Al Ittihad, terpaksa mengurangi kekuatan menyerangnya dengan memasukkan Hassan Kadesh untuk menutupi kartu merah Pereira, dengan mengorbankan winger asal Prancis, Moussa Diaby.

Meski Al Ittihad menguasai bola pada menit-menit berikutnya, mereka gagal mencetak gol kemenangan, sehingga pertandingan berakhir dengan hasil imbang positif 1-1.

Hasil imbang ini memberikan poin pertama bagi Al Ittihad dan Al Kholood pada musim baru Liga Roshn, sehingga keduanya menempati peringkat kesembilan dan kesepuluh di klasemen.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google