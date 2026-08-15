Klub Al Ittihad tersandung dalam ujian pertamanya di Liga Roshn Arab Saudi, setelah terpaksa menjalani sebagian besar pertandingan melawan Al Kholood hanya dengan 10 pemain.

Al Ittihad bermain imbang 1-1 melawan Al Kholood, dalam laga yang mempertemukan keduanya, hari Sabtu ini, di Stadion Al Inma di Jeddah, pada pekan pertama Liga Roshn.

Al Ittihad nyaris mencetak gol saat mereka mendapatkan tendangan penalti yang dieksekusi gelandang asal Aljazair, Houssem Aouar, pada menit ke-32, namun Hamed Al Shanqiti, penjaga gawang Al Kholood, berhasil menepisnya.

Akan tetapi, penyerang asal Maroko, Youssef En-Nesyri, menebus kegagalan penalti tersebut dengan mencetak gol keunggulan pada menit ke-43, setelah menyambut umpan silang dari bek kanan Ahmed Al Julaidan ke dalam gawang lewat sundulan yang istimewa.

Namun Al Kholood memulai babak kedua dengan sangat kuat, bahkan mereka berhasil mencetak gol penyeimbang hanya 7 menit setelah babak kedua dimulai, tepatnya pada menit ke-52, melalui pemainnya Julen Domínguez yang mengonversi umpan silang ke dalam gawang lewat sundulan.

Gol Domínguez lahir dari kesalahan fatal bek asal Portugal, Danilo Pereira, dalam pengawalan, tetapi itu bukan kesalahan terakhirnya.

Hanya 6 menit kemudian, bek asal Portugal itu diusir langsung, setelah tinjauan teknologi video, karena menendang pemain Al Kholood tanpa bola.

Pelatih asal Jerman, Jens Vissing, sang direktur teknik tim Al Ittihad, terpaksa mengurangi kekuatan menyerangnya dengan memasukkan Hassan Kadesh untuk menutupi kartu merah Pereira, dengan mengorbankan winger asal Prancis, Moussa Diaby.

Meski Al Ittihad menguasai bola pada menit-menit berikutnya, mereka gagal mencetak gol kemenangan, sehingga pertandingan berakhir dengan hasil imbang positif 1-1.

Hasil imbang ini memberikan poin pertama bagi Al Ittihad dan Al Kholood pada musim baru Liga Roshn, sehingga keduanya menempati peringkat kesembilan dan kesepuluh di klasemen.