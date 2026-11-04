Bek Al Ahli Saudi asal Turki, Merih Demiral, mengungkapkan kebahagiaannya bisa bermain berdampingan dengan pemain Brasil, Roger Ibanez, di jantung pertahanan selama beberapa tahun terakhir, seraya menegaskan bahwa ia lebih memahami rekan setimnya itu ketimbang istrinya sendiri.

Demiral mengatakan, dalam pernyataan melalui podcast "The Mo Show": "Saya sangat beruntung (bisa bermain berdampingan dengan Ibanez), dan saya yakin ia merasakan hal yang sama. Ini adalah tahun keempat kami bersama, dan saya berharap kami bisa bermain bersama untuk waktu yang lama."

Ia menambahkan: "Ada sesuatu yang istimewa di antara kami, dan kami membicarakan hal ini pekan lalu secara spontan ketika sedang berlatih, saat ia ingin melakukan sesuatu, dan ia menyadari bahwa saya tahu apa yang akan ia lakukan."

Ia melanjutkan: "Ia berkata kepada saya, 'Kamu sudah tahu lebih dulu apa yang akan saya lakukan,' lalu saya menjawabnya, 'Tentu saja, saya lebih mengenalmu daripada istri saya, karena saya lebih sering melihatmu ketimbang anak-anak saya, dan saya tahu semua yang akan kamu lakukan bahkan di luar lapangan.'"

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Demiral bermain berdampingan dengan Ibanez sejak keduanya bergabung ke skuad Al Ahli pada musim panas 2023, dan sejak saat itu mereka membentuk tembok pertahanan kokoh yang berperan dalam membawa tim meraih gelar Liga Champions Asia Elite dua kali, serta Piala Super Saudi satu kali.

Di sisi lain, bek Turki itu berbicara tentang apa yang membuat Al Ahli istimewa sejak kedatangannya sekitar 3 tahun lalu, di mana ia berkata: "Saya melihat bahwa yang membedakan tim dan klub kami dari yang lain adalah kami ini satu keluarga."

Ia menutup: "Kami adalah satu kesatuan, suporter, klub, dan para pemain bersama-sama. Inilah rahasia kami, dan saya rasa hal ini tidak dimiliki oleh yang lain. Kami akan menjaganya, dan selama kami masih di sini, kami akan mempertahankan semangat ini, jadi tidak perlu khawatir soal itu."