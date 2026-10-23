Ali Al-Bulaihi tidak hanya menorehkan babak baru dalam sejarah Liga Roshn Saudi Pro League setelah membawa Al-Shabab menang atas Al-Fateh, tetapi gema dari malam istimewanya itu meluas hingga ke studio televisi, setelah bek Al-Shabab tersebut menyampaikan pesan mengejutkan kepada jurnalis Walid Al-Faraj, hingga datanglah balasan dengan cara yang mencuri perhatian.

Al-Bulaihi, yang mencetak dua gol dalam kemenangan Al-Shabab dengan skor tiga gol berbanding satu gol, memilih untuk menujukan ucapannya kepada Al-Faraj seusai pertandingan, dalam sebuah momen yang menarik perhatian, terlebih karena laga ini tidak hanya memberinya tiga poin penting, tetapi juga menjadikannya satu-satunya pemegang pencapaian bersejarah di level para bek dalam kompetisi tersebut.

Bek Al-Shabab itu mengatakan seusai pertandingan: "Saya akan melakukan wawancara ini demi Walid Al-Faraj," sebelum berbicara tentang pentingnya kemenangan tersebut, seraya menambahkan: "Kami meraih kemenangan penting setelah tersandung di kandang sendiri. Wajar saja saya mencetak gol, dan saya telah mencatatkan rekor dalam hal pencetakan gol sebagai bek di liga!".

Respons Al-Faraj terhadap pesan Al-Bulaihi pun tidak tertunda, di mana jurnalis tersebut tampil melalui programnya "Rotana Sport bersama Walid" di layar Rotana Khalijia, sambil mengangkat igal dalam sebuah momen yang menarik perhatian, dan ia juga menegaskan bahwa bek Al-Shabab berhak mengatakan apa pun yang ia inginkan, sebagai isyarat atas tanggapannya terhadap ucapan pemain seusai pencapaian yang ia raih.

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Suasana ini muncul setelah Al-Bulaihi tampil luar biasa menghadapi Al-Fateh, di mana Ricardo Matias membuka keunggulan Al-Shabab pada menit ke-17, sebelum bek Saudi itu menambah gol kedua pada menit ke-31, sementara Lukas Haraslin mencetak satu-satunya gol Al-Fateh pada menit ke-40, lalu Al-Bulaihi kembali di babak kedua untuk mencetak gol ketiga bagi timnya pada menit ke-54.

Dengan dua gol ini, Al-Bulaihi menambah koleksinya menjadi 22 gol sepanjang penampilannya di Liga Pro, sehingga ia menjadi satu-satunya pemegang puncak daftar bek tersubur di kompetisi tersebut, melampaui pemain Aljazair Farouk Chafai yang memiliki 21 gol, setelah gol-gol Al-Bulaihi terbagi antara Al-Hilal sebanyak 17 gol, Al-Shabab dengan empat gol, dan satu gol dengan seragam Al-Fateh.