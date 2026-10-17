Paris Saint-Germain meraih kemenangan dramatis atas tuan rumah Strasbourg dengan skor 3-1, setelah membalikkan ketertinggalan satu gol menjadi kemenangan tiga gol pada menit-menit terakhir, dalam duel yang mempertemukan keduanya di Stadion La Meinau, pada pekan ketujuh Liga Prancis.

Tim besutan Luis Enrique menjalani laga ini dengan misi memperbaiki posisinya di tabel klasemen, setelah menempati peringkat keenam sebelum pertandingan dimulai, sementara Strasbourg, di bawah arahan Hugo Oliveira, berupaya mengembalikan keseimbangan tim usai dua kekalahan beruntun.

Meski Paris Saint-Germain menguasai bola, tuan rumah berhasil membuka keunggulan pada menit ke-17, ketika pemain Amerika Serikat Giovanni Reyna memanfaatkan umpan Jessim Yassin, menusuk ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan tendangan dengan kaki kiri yang berubah arah setelah membentur Lucas Hernandez, mengecoh kiper Matvey Safonov dan bersarang di gawang.

Tim asal Paris mencoba menyamakan kedudukan sebelum babak pertama berakhir, namun kurang efektif di depan gawang, meski mendominasi jalannya permainan, sehingga babak pertama berakhir dengan keunggulan Strasbourg satu gol tanpa balas.

Dembele memimpin kebangkitan

Pertandingan berikutnya PSG UEFA Youth League 08.00 BAU

Memasuki babak kedua, Strasbourg terus mengancam gawang tim tamu, dan Safonov dipaksa melakukan penyelamatan dalam beberapa kesempatan untuk mencegah tuan rumah menggandakan keunggulan, sementara Luis Enrique melakukan sejumlah pergantian ofensif dengan memasukkan beberapa pemain andalannya, di antaranya Ousmane Dembele dan Achraf Hakimi.

Menit ke-72 menghadirkan peluang berharga bagi Paris Saint-Germain untuk menyamakan kedudukan, setelah wasit menunjuk titik penalti usai meninjau teknologi video, namun Dembele gagal memanfaatkannya dengan tendangan yang melewati sisi tiang dan bersarang di jala samping.

Tim asal Paris tidak menyerah dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-77, setelah Dembele mengirim umpan silang terukur dari sisi kanan, yang disambut Illia Zabarnyi dari jarak dekat, memanfaatkan lemahnya pengawalan pertahanan, untuk membawa pertandingan kembali ke titik awal.

Dembele melengkapi kebangkitan Paris Saint-Germain pada menit ke-85, ketika menerima bola dari serangan balik yang dipimpin Hakimi, membawanya ke tepi kotak penalti, sebelum melepaskan tendangan mendatar dengan kaki kiri yang menembus gawang kiper Filip Jorgensen, memberikan keunggulan pertama bagi timnya dalam laga tersebut.

Saat Strasbourg berusaha bangkit, Desire Doue memastikan kemenangan dengan gol ketiga melalui serangan balik di penghujung laga, menegaskan kemenangan Paris Saint-Germain dengan skor 3-1, setelah remontada yang menentukan dalam 13 menit terakhir pertandingan.