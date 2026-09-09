Bintang Prancis Ousmane Dembele memimpin timnya, Paris Saint-Germain, untuk unggul atas Slovan Bratislava dengan gol pembuka dalam kampanye mempertahankan gelar Liga Champions Eropa.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-16 laga yang berlangsung di Stadion Parc des Princes, setelah ia menyambut tendangan Nuno Mendes yang membentur tiang gawang untuk kemudian menuntaskannya ke dalam gawang, menandai awal yang kuat bagi sang juara bertahan di malam Liga Champions.

Dembele menambahkan gol kedua untuk dirinya dan timnya pada menit ke-23, sehingga total koleksinya menjadi 30 gol sepanjang partisipasinya di Liga Champions Eropa, memecahkan rekor legenda Juventus dan Prancis David Trezeguet, serta mendorongnya ke peringkat keenam dalam daftar pencetak gol terbanyak asal Prancis dalam sejarah kompetisi bergengsi tersebut.

Angka ini menegaskan musim istimewa yang dijalani Dembele bersama Paris, di mana sosok sang pahlawan di malam-malam Liga Champions kembali lebih awal, seperti yang digambarkan para suporter, sehingga tim memulai kampanye mempertahankan gelarnya dengan gol dari tanda tangan bintang utamanya.

Peringkat pencetak gol terbanyak asal Prancis dalam sejarah Liga Champions Eropa:

Karim Benzema: 90 gol

Kylian Mbappe: 71 gol

Thierry Henry: 50 gol

Antoine Griezmann: 44 gol

Ousmane Dembele: 30 gol

David Trezeguet: 29 gol

Dembele hanya membutuhkan satu gol lagi untuk memecahkan posisinya bersama Trezeguet dan menempati peringkat kelima secara sendirian, dalam perjalanannya mengejar para pemain besar, terutama Benzema dan Mbappe.

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