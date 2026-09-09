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Paris Saint-Germain v SK Slovan Bratislava - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Video: Dembele Bergabung dengan Para Raksasa Prancis di Liga Champions, Pecahkan Rekor Trezeguet

O. Dembele
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain vs Slovan Bratislava
Slovan Bratislava
Champions League
Prancis
Slovakia

Dembele mengukir sejarah

Bintang Prancis Ousmane Dembele memimpin timnya, Paris Saint-Germain, untuk unggul atas Slovan Bratislava dengan gol pembuka dalam kampanye mempertahankan gelar Liga Champions Eropa.

Gol tersebut tercipta pada menit ke-16 laga yang berlangsung di Stadion Parc des Princes, setelah ia menyambut tendangan Nuno Mendes yang membentur tiang gawang untuk kemudian menuntaskannya ke dalam gawang, menandai awal yang kuat bagi sang juara bertahan di malam Liga Champions.

Dembele menambahkan gol kedua untuk dirinya dan timnya pada menit ke-23, sehingga total koleksinya menjadi 30 gol sepanjang partisipasinya di Liga Champions Eropa, memecahkan rekor legenda Juventus dan Prancis David Trezeguet, serta mendorongnya ke peringkat keenam dalam daftar pencetak gol terbanyak asal Prancis dalam sejarah kompetisi bergengsi tersebut.

Angka ini menegaskan musim istimewa yang dijalani Dembele bersama Paris, di mana sosok sang pahlawan di malam-malam Liga Champions kembali lebih awal, seperti yang digambarkan para suporter, sehingga tim memulai kampanye mempertahankan gelarnya dengan gol dari tanda tangan bintang utamanya.

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Slovan Bratislava
SLB
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Zilina
ZIL
Ligue 1
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Brest
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Paris Saint-Germain
PSG

Peringkat pencetak gol terbanyak asal Prancis dalam sejarah Liga Champions Eropa:

Karim Benzema: 90 gol

Kylian Mbappe: 71 gol

Thierry Henry: 50 gol

Antoine Griezmann: 44 gol

Ousmane Dembele: 30 gol

David Trezeguet: 29 gol

Dembele hanya membutuhkan satu gol lagi untuk memecahkan posisinya bersama Trezeguet dan menempati peringkat kelima secara sendirian, dalam perjalanannya mengejar para pemain besar, terutama Benzema dan Mbappe.

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