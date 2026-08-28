Pemain internasional Maroko, Ismael Saibari, masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-61, dan meninggalkan lapangan Allianz Arena dengan menyumbangkan dua assist, dalam kemenangan besar Bayern Munich atas tamunya Stuttgart dengan skor (5-1), pada Jumat malam ini, dalam pembukaan kompetisi Bundesliga.

Pelatih asal Belgia, Vincent Kompany, memasukkan Saibari menggantikan Nathanael Brown, sehingga ia turut mengubah tempo permainan tim Bavaria pada babak kedua.

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Pada menit ke-82, Saibari menerobos ke dalam kotak penalti dan lolos dari tekel salah satu bek Stuttgart dengan dribel yang memukau, namun ia lebih memilih mengumpan daripada menembak, dengan mengirimkan umpan silang kepada Aleksandar Pavlovic, yang menembakkannya dengan mudah dari jarak dekat, mencetak gol keempat untuk Bayern.

Saibari kembali menciptakan gol kelima pada menit ke-(90+2), setelah menerima bola dari Tom Bischof usai bola direbut di area setengah lapangan Stuttgart, lalu mengumpannya kepada Luis Diaz yang berhadapan satu lawan satu dengan gawang dan menembak ke pojok kiri, menutup pesta lima gol tuan rumah.

Bintang Maroko itu sebelumnya juga tampil sebagai pemain pengganti dalam laga pertamanya bersama raksasa Bavaria, ketika tim tersebut mengalahkan Borussia Dortmund (2-1) dalam Piala Super Jerman, Sabtu lalu.

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