VIDEO: David James yakin Inggris bisa menjuarai Piala Dunia saat ia mengenang kariernya bersama Three Lions, kehidupannya di Liverpool, statusnya sebagai penggemar berat Alisson, dan masih banyak lagi dalam podcast Beast Mode On
Mulai dari masa mudanya dan perjalanan kariernya hingga menjadi kiper utama Liverpool, membela Inggris di kancah internasional, serta mengangkat trofi FA Cup bersama Portsmouth, David James mengenang momen-momen gemilang, tantangan, dan segala hal yang ia pelajari sepanjang perjalanannya dalam episode terbaru podcast Beast Mode On.
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Podcast "Beast Mode On" tersedia di YouTube dan Spotify, dengan semua episodenya dapat ditonton dan didengarkan secara gratis sekarang.
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