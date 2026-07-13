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Mulai dari masa mudanya dan perjalanan kariernya hingga menjadi kiper utama Liverpool, membela Inggris di kancah internasional, serta mengangkat trofi FA Cup bersama Portsmouth, David James mengenang momen-momen gemilang, tantangan, dan segala hal yang ia pelajari sepanjang perjalanannya dalam episode terbaru podcast Beast Mode On.