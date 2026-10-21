Real Madrid meninggikan ekspektasi para pendukungnya jelang El Clasico dengan kemenangan meyakinkan lainnya, melanjutkan penampilan apiknya belakangan ini, seolah berkata: "Hadirkan Barcelona untuk kami sekarang".

Tim Kerajaan meraih kemenangan nyaman atas tamunya, Leipzig, dengan skor empat gol tanpa balas, eh, empat gol berbalas satu, dalam pertandingan yang berlangsung di stadion "Santiago Bernabeu", Rabu malam hari ini, pada jornada ketiga fase liga Liga Champions Eropa. Laga ini sekaligus menjadi pertandingan terakhir sebelum duel El Clasico menghadapi Barca, Minggu mendatang di Liga Spanyol.

Dengan demikian, tim asuhan pelatih Jose Mourinho dapat memasuki duel El Clasico dengan saraf yang tenang dan mental yang tinggi setelah tampil impresif dalam laga-laga melawan Roma, Sevilla, dan Leipzig secara berurutan. Bahkan, mereka unggul secara mental atas rivalnya, yang datang usai menelan kekalahan pertama musim ini dengan skor empat gol berbalas dua di tangan Paris Saint-Germain.

Meski sebelumnya Barcelona menjadi pihak yang diunggulkan untuk memenangi El Clasico mengingat rentetan kemenangan dan penampilan gemilang di Liga dan Liga Champions, kini peta kekuatan tampak hampir berimbang setelah kebangkitan Tim Kerajaan.

Leipzig sempat menunjukkan tanda-tanda ancaman ke gawang Real Madrid pada babak pertama, tetapi Thibaut Courtois tampil cemerlang, sementara para pemain tuan rumah menebarkan pesona mereka, terutama pada babak kedua.

Real Madrid pun meraih nilai sempurna di Liga Champions Eropa setelah sebelumnya mengalahkan Inter Milan dan Roma pada dua jornada pertama, sehingga mencapai peringkat keempat dalam klasemen umum dengan koleksi 9 poin, sedangkan tim asal Jerman itu tertahan di angka 3 poin pada peringkat ke-27.





Courtois Bersinar dan Silva Membawa Unggul

Real Madrid menguasai jalannya babak pertama dan keluar unggul dengan satu gol, tetapi mereka juga mendapat serangan-serangan berbahaya dari Leipzig yang nyaris merugikan mereka andai bukan karena kecemerlangan sang kiper, Thibaut Courtois, dalam lebih dari satu kesempatan.

Arda Guler menjadi gangguan di sisi kanan, karena ia berlari beberapa kali dan melepaskan umpan-umpan silang, yang paling berbahaya terjadi pada menit ke-15, tetapi Kylian Mbappe tidak mampu menerjemahkannya menjadi gol.

Courtois menjaga gawangnya dalam dua momen menonjol pada babak pertama, yang pertama pada menit ke-28 ketika ia menghalau tembakan langsung dari dalam kotak penalti, dan yang kedua pada menit ke-41 dengan menggagalkan sebuah peluang satu lawan satu.

Di sisi lain, Jude Bellingham mengancam gawang Jerman itu pada menit ke-39 dengan tembakan keras dari luar kotak penalti, yang melambung di atas mistar.

Dan dua menit sebelum berakhirnya babak pertama, Bernardo Silva mencetak gol pertama tim Spanyol itu lewat sebuah sepakan susulan atas bola yang ditembakkan Guler, yang mengecoh kiper di dalam kotak enam yard.

Mbappe Memukau dan Diomande Mencetak Gol ke Gawang Bekas Timnya

Memasuki babak kedua, Real Madrid meningkatkan tekanan untuk mengamankan tiga poin lebih dini, dan mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan setelah 6 menit.

Bellingham berlari dari sisi kiri dan melepaskan umpan silang matang yang disambut Mbappe dengan sundulan, lalu dituntaskan Guler ke dalam gawang Jerman.

Real Madrid memperoleh kepercayaan diri yang lebih besar setelah gol kedua, menguasai bola, bahkan terus mengancam gawang Leipzig, sehingga meredam segala potensi kejutan dari tim Jerman itu.

Mourinho memilih menarik Vinicius Junior setelah 70 menit, karena pemain Brasil itu tidak mampu menemukan performa terbaiknya, dan memasukkan pemain Pantai Gading, Yan Diomande.

Dan di saat segalanya mengarah pada akhir pertandingan dengan dua gol tanpa balas, Mbappe mencetak gol yang indah setelah menerima bola dari pemain pengganti Diomande, dan mengirimnya ke sudut jauh, yang gagal dijangkau sang kiper.

Leipzig menolak pulang dengan tangan hampa, mereka berhasil mencetak gol penyelamat muka melalui Tidiam Gomis yang memanfaatkan kesalahan posisi para bek Real Madrid, setelah umpan dari Christoph Baumgartner.

Di sisi lain, Diomande menutup empat gol Real Madrid dengan tembakan keras memanfaatkan umpan pemain pengganti asal Maroko, Brahim Diaz, dengan menggetarkan gawang bekas timnya.