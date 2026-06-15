Video: Dari Yelo hingga Piala Dunia... Al-Owais Menghidupkan Kembali Kenangan Epik 2022 dengan Penyelamatan-penyelamatan Bersejarah

Mohammed Al-Owais, kiper tim nasional Arab Saudi, mengulang kenangan penampilannya yang bersejarah di Piala Dunia 2022 di Qatar, dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan gemilang dalam penampilan perdananya di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Al-Owais menjadi starter dalam susunan pemain tim nasional Arab Saudi saat menghadapi Uruguay, dini hari Selasa ini, di Stadion Hard Rock di Miami, pada putaran pertama babak penyisihan grup Piala Dunia 2026.

Al-Owais tampil gemilang dalam pertandingan tersebut, terutama pada menit ke-30, ketika ia menggagalkan sundulan tim Uruguay dari tepi kotak penalti, dengan refleks yang sangat cepat.

Adegan serupa terulang di awal babak kedua, di mana Al-Owais kembali menepis sundulan berbahaya lainnya dari tim Amerika Latin tersebut, juga dengan reaksi yang sangat cepat.

Penampilan gemilang tersebut mengingatkan kembali pada penampilan Al-Owais di Piala Dunia 2022, ketika ia tampil cemerlang dalam tiga pertandingan timnas Saudi di babak penyisihan grup, meskipun tersingkir lebih awal, terutama dalam kemenangan bersejarah atas Argentina dengan skor 2-1.

Yang anehnya, Al-Owais ikut serta di Piala Dunia secara kebetulan, karena ia tidak masuk dalam perhitungan mantan pelatih Prancis, Hervé Renard, dengan alasan bahwa ia tidak akan menjadi starter, mengingat Renard lebih mengandalkan Nawaf Al-Aqidi, kiper Al-Nassr.

Namun, penampilan buruk Al-Aqidi saat menghadapi Mesir pada Maret lalu memaksa Renard untuk memanggil Al-Owais, meskipun ia bermain di Liga Yelo Saudi Divisi Utama, dan mengandalkannya saat melawan Serbia pada bulan yang sama.

Pelatih asal Yunani, Giorgos Donis, yang kini menjadi pelatih timnas Saudi, menyetujui keputusan Renard tersebut. Ia memanggil Al-Owais ke skuad Piala Dunia dan menurunkannya sebagai starter pada pertandingan pertama melawan Uruguay.