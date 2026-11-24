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Laga Maroko kontra Kolombia di Piala Dunia Kerdil berubah menjadi kekacauan setelah terjadi bentrokan keras antara para pemain kedua tim seusai pertandingan yang mempertemukan mereka di Grup A. Insiden tersebut memicu kontroversi luas karena sudah keluar dari koridor olahraga hingga berujung pada aksi saling pukul dan tendang di dalam lapangan.

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Turnamen yang digelar di Maroko pada 20 hingga 30 November ini diwarnai insiden yang disesalkan seusai pertandingan antara tuan rumah dan Kolombia pada Senin malam, dalam laga kedua fase grup.

Pertandingan berakhir imbang 1-1, tetapi suasana di antara para pemain memanas setelah peluit panjang dibunyikan, dan adu mulut pun berubah menjadi perkelahian.

Para pemain kedua tim saling melayangkan pukulan dan tendangan, sehingga polisi serta sejumlah orang yang berada di sekitar lapangan harus turun tangan untuk meredam bentrokan dan mencegahnya meluas.

Insiden itu tidak berhenti pada protes atau adu mulut, tetapi berkembang menjadi bentrokan fisik yang memerlukan campur tangan untuk melerai perselisihan dan mengembalikan ketenangan.

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Hingga kini, penyelenggara turnamen belum mengumumkan sanksi apa pun terhadap para pemain yang terlibat dalam insiden tersebut, dan langkah yang mungkin diambil terkait kejadian itu juga belum jelas.

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Insiden ini terjadi ketika turnamen yang diikuti 16 tim nasional tersebut masih terus bergulir, di tengah penantian atas hasil penyelidikan atau keputusan penyelenggara terkait kejadian seusai laga Maroko kontra Kolombia.

Kedua tim bersaing di Grup A bersama Amerika Serikat dan Guatemala, sementara turnamen ini juga diikuti tim-tim nasional dari berbagai benua, termasuk Argentina yang berada di Grup C bersama Brasil, Yordania, dan Irak.

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Pertandingan-pertandingan turnamen ini digelar di ibu kota Maroko, Rabat, dalam edisi 2026 yang menarik perhatian besar dari tim-tim peserta.