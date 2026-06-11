Penyerang Meksiko, Julian Quionnes, membuka daftar pencetak gol di Piala Dunia 2026, setelah berhasil mencetak gol indah untuk timnas negaranya ke gawang Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka turnamen tersebut, sehingga membuka taburan gol edisi baru Piala Dunia ini dengan awal yang kuat dan menarik yang mencuri perhatian sejak menit-menit awal.

Timnas Meksiko tergabung dalam Grup A di turnamen ini, yang juga dihuni oleh timnas Korea Selatan, Ceko, dan Afrika Selatan, dalam grup yang tampak relatif seimbang namun menyimpan banyak tantangan awal bagi semua tim yang berpartisipasi.

Gol Kenyonis tercipta dengan cepat hanya 9 menit setelah pertandingan dimulai, ketika kiper Afrika Selatan, Williams, melakukan kesalahan fatal dalam mengoper bola, sehingga bola salah sasaran ke salah satu bek, sebelum penyerang Meksiko itu berhasil membaca situasi dengan sangat cerdas.

Kenyonis dengan cepat merebut bola dan berlari menuju gawang, lalu melepaskan tendangan keras yang menghujam jaring tanpa ada peluang untuk dihalau, sehingga memanaskan tribun penonton dan memberikan keunggulan awal bagi tim Meksiko dalam pertandingan pembuka.

Gol tersebut bukan sekadar momen biasa, melainkan membawa makna besar mengenai kesiapan mental dan fisik sang pemain, serta kemampuannya memanfaatkan kesalahan lawan dengan kecepatan maksimal, yang memberikan tim Meksiko awal yang sempurna dalam perjalanannya di turnamen ini, dan meningkatkan intensitas antusiasme dalam pertandingan sejak awal.

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Prestasi ini datang hanya beberapa jam setelah Kenyonis dinobatkan sebagai pemain terbaik di edisi terakhir Liga Profesional Roshen melalui voting penonton, menegaskan nilai besar yang kini dimiliki pemain tersebut dalam beberapa waktu terakhir, terutama setelah penampilan luar biasa yang ia tunjukkan.

Selain itu, Kenyonis juga berhasil mengakhiri musim lalu di Liga Roshen sebagai top skor dengan 33 gol, unggul satu gol dari pemain Inggris Ivan Tony, penyerang Al-Ahly, dalam persaingan mencetak gol yang ketat hingga putaran-putaran terakhir kompetisi.

Gol ini merupakan gol ketiganya dalam karier internasionalnya selama 23 pertandingan bersama timnas Meksiko, sekaligus menjadi gol pertamanya dalam sejarah partisipasinya di Piala Dunia, sehingga ia memulai perjalanan Piala Dunianya dengan cara terbaik dan menempatkan dirinya di bawah sorotan sejak awal di edisi turnamen kali ini.







