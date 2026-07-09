Video: Dari pantai-pantai Gaza... Pesan khusus untuk Hossam Hassan setelah perpisahan dari Piala Dunia

Hossam Hassan, pelatih tim nasional Mesir, menerima pesan khusus dari pantai-pantai di Jalur Gaza setelah timnya tersingkir dari Piala Dunia 2026 pada babak 16 besar.

Timnas Mesir tersingkir dari Piala Dunia 2026 di babak 16 besar, setelah kalah dari Argentina dengan skor 2-3, Selasa lalu, di Stadion Atlanta, padahal sebelumnya mereka sempat memimpin 2-0.

Saluran televisi "Al-Kass" dari Qatar, melalui akun resminya di platform "X", mempublikasikan sebuah video yang memperlihatkan sejumlah warga Jalur Gaza menulis nama Hossam Hassan dengan huruf tebal di pantai, disertai kalimat "Hati Nurani Kemanusiaan".

Warga juga menempatkan foto pelatih tim nasional Mesir yang mengenakan bendera Palestina, serta beberapa bendera Mesir dan Palestina dalam bingkai yang sama.

Di akhir video tersebut, warga tersebut berfoto bersama karya seni tersebut sambil menirukan gestur “Tidak untuk Rasisme” yang dilakukan Husam Hassan pada menit-menit akhir pertandingan melawan Argentina.

Perlu diingat bahwa Hossam Hassan dengan sengaja membawa bendera Palestina, setelah lolos ke babak 16 besar Piala Dunia, serta menyerukan kepada dunia untuk campur tangan menyelamatkan Jalur Gaza, dalam konferensi pers sebelum menghadapi Argentina.