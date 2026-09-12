Video: Dari Liverpool dan Manchester City ke Al Taawoun, Watkins menghidupkan malam-malam Premier League bersama Al Hilal

Pemain Inggris Ollie Watkins, penyerang baru Al Hilal, menghidupkan kembali malam-malam bersejarahnya di Liga Primer Inggris, setelah tampil gemilang pada pertandingan melawan Al Taawoun di Liga Roshn Arab Saudi.

Al Hilal bertandang ke markas Al Taawoun, Sabtu hari ini, di Stadion tuan rumah di Buraidah, pada pekan ketujuh Liga Roshn Arab Saudi.

Pada menit kesembilan pertandingan, Watkins membuka keunggulan untuk Al Hilal, setelah memanfaatkan umpan panjang dari gelandang Portugal Ruben Neves, lalu berhasil lolos berhadapan langsung dengan gawang, sebelum menempatkan bola ke dalam jala dengan cemerlang.

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Penyerang Inggris itu menambah gol keduanya dan gol kelima untuk timnya pada menit ke-56 pertandingan, setelah aksi menawan dari tengah lapangan, yang membuatnya lolos berhadapan langsung dengan gawang Al Taawoun, sebelum menempatkan bola ke dalam jala.

Ini menjadi brace pertama Watkins bersama Al Hilal, sejak bergabung dengan barisan mereka selama bursa transfer musim panas lalu, datang dari Aston Villa.

Pemain berusia 30 tahun itu mengembalikan brace-brace bersejarahnya di Liga Primer Inggris bersama Aston Villa, di mana ia telah mencetak 5 brace pada musim lalu di "Premier League", yang terakhir melawan Liverpool dan Manchester City, pada dua pekan terakhir.

Perlu diingat bahwa Watkins telah mencetak satu gol pada penampilan perdananya bersama Al Hilal, dalam kemenangan atas Al Ahli dengan tiga gol tanpa balas, sebelum absen mencetak gol pada dua pertandingan terakhir melawan Al Shabab dan Neom.