Milan selamat dari kebangkitan terlambat Atalanta, setelah mengubah keunggulan (3-0) menjadi kemenangan yang berat dengan skor (3-2), dalam laga yang mempertemukan kedua tim pada hari Minggu ini di Stadion San Siro, dalam rangkaian pertandingan pekan ketujuh Liga Italia.

Milan tampak berada di jalur kemenangan nyaman setelah unggul tiga gol tanpa balas, namun Atalanta bangkit pada menit-menit akhir dan berhasil mencetak dua gol, sehingga memanaskan suasana pertandingan dan menempatkan tuan rumah di bawah tekanan besar hingga tiupan peluit akhir.

Gonzalo Ramos membuka keunggulan Milan pada menit ke-24, lewat tendangan penalti yang diberikan setelah peninjauan teknologi video, setelah bola mengenai tangan pemain pengganti Obric di dalam kotak penalti.









Dua menit sebelum babak pertama berakhir, pemain Prancis Adrien Rabiot memperbesar keunggulan Rossoneri, setelah menerima umpan dari Moreira, dan berhasil membebaskan diri dari pengawalan di antara lini, sebelum melewati salah satu pemain belakang dan melepaskan tendangan dengan kaki kanannya ke sudut dekat, melewati kiper Carnesecchi.









Pada menit ke-58, Mario Gila menambahkan gol ketiga Milan, setelah memanfaatkan tendangan sudut yang dieksekusi Luka Modric, lalu diteruskan Rabiot kepadanya, sehingga ia dengan mudah menempatkan bola ke dalam gawang.









Namun Atalanta menolak menyerah, dan memulai perjalanan kebangkitannya pada menit ke-66, ketika Zalewski mengirim bola kepada Gaetano, yang mengejutkan kiper Prancis Mike Maignan dengan tendangan yang berbuah gol, memperkecil selisih menjadi dua gol.









Laga semakin memanas pada menit ke-81, setelah Krstovic memanfaatkan kekacauan di lini belakang Milan, menyusul serangan cepat yang dipimpin Raoul Bellanova dari sisi kanan, sebelum ia mengirimkan umpan silang yang disambut penyerang tersebut dengan tendangan ke dalam gawang, mencetak gol kedua Atalanta.









Meski mendapat tekanan di menit-menit akhir dan berbagai upaya Atalanta untuk menyamakan kedudukan, Milan mampu mempertahankan keunggulannya hingga akhir, dan meraih tiga poin berharga setelah laga yang hampir berubah menjadi mimpi buruk bagi tuan rumah.

Dengan kemenangan ini, Milan menambah koleksi poinnya menjadi 15, dan menempati posisi keempat di tabel klasemen Liga Italia, sementara perolehan poin Atalanta tertahan di angka 9 pada posisi kesepuluh.







