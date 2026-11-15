Video: Dari keunggulan tiga gol tanpa balas hingga badai La Roja, Inggris selamat lewat kemenangan gila atas Spanyol dan merebut puncak klasemen

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Timnas Inggris meraih kemenangan dramatis atas Spanyol dengan skor 3-2, Minggu malam, dalam pertandingan yang mempertemukan kedua tim di Stadion Metropolitano, dalam rangkaian laga pekan keenam sekaligus terakhir fase grup UEFA Nations League, setelah mereka bertahan menghadapi gempuran serangan tuan rumah di menit-menit akhir, meski menuntaskan pertandingan dengan sepuluh pemain.

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Gol-gol timnas Inggris dicetak oleh Harry Kane pada menit ke-45 lewat tendangan penalti, Ezri Konsa pada menit ke-53, dan Ben White pada menit ke-57, sementara Mikel Oyarzabal mencetak gol pertama Spanyol dari tendangan penalti pada menit ke-65, lalu Nico Williams menambah gol kedua pada menit ke-75, dan pertandingan ini juga diwarnai kartu merah untuk Elliot Anderson pada menit ke-64.

Dengan kemenangan ini, timnas Inggris menambah koleksi poinnya menjadi 15 angka, merebut puncak klasemen grup dari Spanyol yang memiliki jumlah poin sama, berkat keunggulan selisih gol, hingga mengakhiri fase grup di peringkat pertama setelah mengubah kekalahan dari timnas Spanyol pada pertemuan jornada pertama menjadi kemenangan berharga pada laga leg kedua.

Timnas Inggris memaksakan keunggulannya sejak awal pertandingan, dan menampilkan performa yang kuat di bawah asuhan Thomas Tuchel, setelah menguasai jalannya permainan dan melancarkan serangan beruntun ke gawang tuan rumah, sementara timnas Spanyol menerima pukulan dini pada menit ke-21 dengan cederanya Marc Bernal, sehingga Pedro Porro masuk menggantikannya.

Dominasi Inggris berlanjut sepanjang babak pertama, dengan beberapa peluang mencetak gol yang terbuang, sebelum Harry Kane mendapatkan tendangan penalti pada menit ke-45 menyusul pelanggaran yang dilakukan Pau Cubarsi di dalam kotak penalti, hingga kapten Inggris itu mengeksekusinya dengan sukses dan memberikan timnya keunggulan satu gol tanpa balas, sekaligus menebus kesalahannya pada laga leg pertama setelah gagal mengeksekusi tendangan penalti saat timnas negaranya kalah 3-2 di Stadion Wembley.

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Memasuki babak kedua, Luis de la Fuente melakukan tiga pergantian sekaligus, dengan memasukkan Dean Huijsen, Pedri, dan Fermin Lopez menggantikan Cubarsi, Fabian Ruiz, dan Mikel Merino, tetapi perubahan itu tidak menghentikan keunggulan Inggris, yang melanjutkan tekanannya dan berhasil mencetak dua gol beruntun dalam empat menit.

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Gol kedua datang pada menit ke-53 melalui Ezri Konsa, yang mengubah tendangan sudut yang dieksekusi Declan Rice menjadi gol lewat sundulan tanpa penjagaan, sebelum Ben White menambah gol ketiga pada menit ke-57, setelah timnas Inggris melancarkan serangan balik cepat yang membawa bola sampai ke Jude Bellingham, yang mengoperkannya kepada White untuk menuntaskan serangan dengan sukses.

Namun laga berbalik pada menit ke-64, setelah Lamine Yamal merebut bola dari Jarell Quansah dan melaju ke kotak penalti, lalu dilanggar oleh Elliot Anderson yang mendapatkan kartu merah, dengan dihadiahkannya tendangan penalti untuk Spanyol, yang dieksekusi dengan sukses oleh Mikel Oyarzabal pada menit ke-65, hingga kebangkitan tuan rumah pun dimulai dan pertandingan berubah menjadi tekanan ofensif tanpa henti ke gawang Inggris.

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Timnas Spanyol memanfaatkan keunggulan jumlah pemain, dan melanjutkan serangan-serangannya hingga pemain pengganti Nico Williams berhasil mencetak gol kedua pada menit ke-75, setelah menyambut umpan Lamine Yamal dengan satu sentuhan di dalam kotak penalti, membuat skor menjadi 3-2, hal yang mendorong Tuchel untuk memperkuat pertahanannya dan melakukan sejumlah pergantian guna menjaga keunggulan, sebelum Inggris di bawah kepemimpinan penjaga gawang James Trafford berhasil bertahan dari upaya-upaya Spanyol hingga peluit akhir.